Улан-удэнка взыскала почти 140 тысяч за сорвавшуюся поездку в Египет

Женщина не смогла отправиться на отдых из-за проблем со здоровьем
Жительнице бурятской столицы удалось отсудить у одного из турагентств почти 140 тысяч рублей за несостоявшееся путешествие в Египет. Она заключила с компанией договор и заплатила за поездку 87 тысяч рублей. Турагент должен был подобрать, забронировать и оплатить туристическую путёвку в жаркую страну.
Однако женщине пришлось отказаться от неё по медицинским причинам. Улан-удэнка обратилась в компанию с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги. Эти требования проигнорировали, и она обратилась в мировой суд.
К участию в деле для дачи заключения в целях защиты прав потребителя привлекли республиканское управление Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили: согласно статье 32 федерального закона «О защите прав потребителей», клиент вправе отказаться от договора об оказании услуг в любое время при условии, что он оплатил уже понесённые расходы.
В итоге в пользу улан-удэнки взыскали 139 тысяч 500 руб. Из них 87 тысяч – стоимость путёвки, 2 тысячи – моральная компенсация, 44 500 – штраф за отказ вернуть деньги добровольно и 6000 – компенсация судебных расходов. Это решение ещё не вступило в законную силу.
Женщина не смогла отправиться на отдых из-за проблем со здоровьем
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