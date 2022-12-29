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Житель Бурятии отсудил 200 с лишним тысяч у московской компании

Житель Бурятии отсудил 200 с лишним тысяч у московской компании
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Она затянула с поставкой дорогого двигателя для авто

Житель Прибайкальского района Бурятии отсудил деньги у компании ООО «Масть Авто» из Москвы. Об этом случае рассказали в управлении Роспотребнадзора по республике.

Мужчина заключил с компанией договор на закупку и поставку автомобильного двигателя стоимостью 63 тысячи рублей. 

Однако ООО не доставило деталь в оговорённые сроки и отказалась вернуть средства в добровольном порядке. Сельчанин обратился в территориальный отдел республиканского управления Роспотребнадзора для защиты своих прав. Надзорное ведомство подало иск в суд, и там встали на сторону мужчины.

Суд принял решение расторгнуть договор и взыскать с ООО «Масть Авто» в пользу клиента 211 тысяч 760 рублей. Треть этой суммы – 63 тысячи – стоимость двигателя по договору. Столько же составила неустойка за нарушение срока возврата денег, 15 тысяч – компенсация морального вреда и 70 586 рублей – штраф за отказ за отказ вернуть средства добровольно. Организации пришлось оплатить и почтовые услуги – 172 рубля. Это решение пока не вступило в законную силу, так что компания вправе его обжаловать.

ущерб Роспотребнадзор

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