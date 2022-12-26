26 декабря

25 декабря

Популярное

МегаФон обеспечил связью инновационный комплекс «Лахта Центр»

МегаФон обеспечил связью инновационный комплекс «Лахта Центр»
Бизнес,  Фото:Лахта Центр
Специалисты разработали масштабный проект устойчивой работы сотовой сети

МегаФон обеспечил самый высокий в Европе и самый северный в мире небоскреб «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге качественной связью и высокоскоростным интернетом. Уникальный проект предусматривает размещение ключевого оборудования за пределами комплекса.

«Лахта Центр» построен с использованием современных технологий энергоэффективности и автономности.

«С учётом уникальных особенностей объекта специалисты МегаФона разработали масштабный проект устойчивой работы сотовой сети. Оборудование МегаФона равномерно распределено по всему комплексу сооружений «Лахта Центра». Основные элементы внутренней системы состоят из 25 групп радиооборудования, 2213 антенн, 64 км радиокабеля и 4,5 км оптических линий связи. Проект позволил обеспечить покрытие всех помещений, включая самую высокую в Европе башню высотой 462 метра, качественным сигналом мобильной связи», - говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

За пределами комплекса построен отдельный ЦОД, в котором разместили базовые станции. ЦОД оснащен по 1-й категории надежности – имеет две линии электропитания от сети, источник бесперебойного питания и автономный генератор. Такое инфраструктурное решение дает возможность долгое время оставаться на связи при отсутствии электроэнергии.

Комплексное решение ЦОД и распределённая активная антенная система позволяют обеспечить уверенное покрытие операторов BIG4. Для подключения к сети достаточно установить свою базовую станцию в ЦОДе, при этом размещать дополнительное оборудование в зданиях делового центра не потребуется.

Инновационный комплекс соединен с ЦОДом волоконно-оптическими линиями связи, проходящим по географически разнесённым маршрутам, что гарантирует высокую надежность и бесперебойность оказания услуг.

МегаФон сотовая связь интернет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

МегаФон обеспечил связью инновационный комплекс «Лахта Центр»
МегаФон обеспечил связью инновационный комплекс «Лахта Центр»
Бизнес, 26.12.2022
Специалисты разработали масштабный проект устойчивой работы сотовой сети
В России появился цифровой профиль предпринимателя
В России появился цифровой профиль предпринимателя
Бизнес, 26.12.2022
Через него будет проще получить господдержку
Водителям с непогашенной судимостью запретят работать в такси
Водителям с непогашенной судимостью запретят работать в такси
Бизнес, 26.12.2022
Госдумой принят новый закон, регламентирующий работу такси
Рэпер Хаски из Бурятии запустил в продажу письма-благовония
Рэпер Хаски из Бурятии запустил в продажу письма-благовония
Бизнес, 26.12.2022
Один конверт с набором наклеек от исполнителя обойдётся почти в 5000 рублей

Лошадям в Улан-Удэ требуется срочная помощь
Лошадям в Улан-Удэ требуется срочная помощь
Бизнес, 23.12.2022
Конному двору, где помогают восстанавливаться детям, пришлось экстренно переехать
На Байкале в Бурятии скоро будут готовы модульные отели
Бизнес, 19.12.2022
На их строительство федеральный бюджет предоставил 300 млн рублей
МегаФон модернизировал и установил новые базовые станции 4G в Бурятии
МегаФон модернизировал и установил новые базовые станции 4G в Бурятии
Бизнес, 15.12.2022
Более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет получили свыше 400 тысяч жителей республики
В Бурятии коровы получат электронные паспорта
В Бурятии коровы получат электронные паспорта
Бизнес, 15.12.2022
Жителей республики призывают регистрировать свой скот
В Бурятии директор «ЭкоАльянс» получил прокурорское представление
В Бурятии директор «ЭкоАльянс» получил прокурорское представление
Бизнес, 15.12.2022
Жителям произведён перерасчёт за нарушение графика вывоза мусора
Бурятия планирует открыть павильон с товарами в Монголии
Бурятия планирует открыть павильон с товарами в Монголии
Бизнес, 13.12.2022
Первый из них может появиться в Алтанбулаге
2023 и 2024 станут «Годами посещения Монголии»
2023 и 2024 станут «Годами посещения Монголии»
Бизнес, 13.12.2022
Правительство страны предоставит местным туроператорам кредиты на сумму 55 млрд тугриков
Жители Бурятии пожаловались на магазин, где детям втихаря продают сигареты
Жители Бурятии пожаловались на магазин, где детям втихаря продают сигареты
Бизнес, 13.12.2022
Их возмутило, что торговая точка работает прямо возле СОШ
В магазинах «Титан» удобнее расплачиваться телефоном
В магазинах «Титан» удобнее расплачиваться телефоном
Бизнес, 11.12.2022
Небольшой ликбез о том, как оплачивать покупки в магазине с помощью QR-кода

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^