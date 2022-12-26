В России появился цифровой профиль предпринимателя

Через него будет проще получить господдержку



Малому и среднему бизнесу в России упростили доступ к мерам государственной поддержки.



- Это стало возможным за счет разработки уникального продукта — цифрового профиля предпринимателя, в котором содержится 800 данных. Аналогичный профиль до сегодняшнего дня был только у физических лиц, - сообщает Фонд регионального развития Бурятии.



Все меры господдержки предприниматель может теперь получить в одном месте, на Цифровой платформе МСП.РФ в своем личном цифровом профиле. В нём уже отражена информация из реестров ИП, юридических лиц, субъектов МСП, а также данные о наличии счетов, задолженности перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность и информация из «Госуслуг».



К примеру, это позволит из анкеты на получение кредита исключить более 50 полей для заполнения. Бизнесу также не придется прикреплять порядка 10 документов, а время создания заявки сократится с одного дня до 15 минут. Упростится и проверка заявки со стороны банка, так как данные будут получены из достоверных государственных источников.



Проще станет обращаться и за иными финансовыми мерами поддержки, где требуется большой объем сведений, в частности, государственными микрозаймами, грантами и региональными субсидиями.



Запуск цифрового профиля даст возможность Цифровой платформе подбирать и предлагать предпринимателю подходящие именно его бизнесу меры поддержки. Ожидается, что первый эффект от его работы пользователи смогут почувствовать уже в ближайшие месяцы.



Справка:



Цифровая платформа МСП.РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с минэкономразвития при участии самих предпринимателей. Цифровой профиль формировался Минцифры, министерством экономического развития, федеральной налоговой службой, Корпорацией МСП и Банком России.

