Услуга доступна через платформу «Мой экспорт»
Экспортёры Бурятии теперь могут онлайн заказать сертификат о происхождении товаров. Сертификат о происхождении товара — документ, подтверждающий происхождение продукции из страны, на территории которой она была произведена полностью или получила значимую переработку.
Этот документ позволяет снизить размер таможенных пошлин, а в некоторых случаях и полностью освободить от их уплаты, сообщает фонд регионального развития Бурятии.
- С помощью сертификата можно подтвердить, что товар может быть ввезен в страну. Кроме того, наличие сертификата о происхождении товара часто предусмотрено экспортным контрактом или национальными правилам страны ввоза товаров, - добавили в фонде.
Документ обычно выдается российскими торгово-промышленными палатами, а теперь его можно заказать на цифровой платформе «Мой экспорт».
- Создание такого сервиса — это ещё один большой шаг к оптимизации экспортных процессов, а значит, и к развитию российского бизнеса. В нем все предусмотрено для удобства предпринимателя, экономии его времени и сил. Эти важнейшие для продвижения своего бизнеса ресурсы он может потратить на решение важных вопросов, а не на хождение по кабинетам, — пояснил президент торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Цифровая платформа «Мой экспорт» работает в режиме «одного окна» и предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход российских компаний на экспорт.
Экспортёры Бурятии теперь могут онлайн запросить сертификат о происхождении товаров
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