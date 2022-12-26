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Рэпер Хаски из Бурятии запустил в продажу письма-благовония

Рэпер Хаски из Бурятии запустил в продажу письма-благовония
Бизнес,  Фото:телеграм-канал Хаски
Один конверт с набором наклеек от исполнителя обойдётся почти в 5000 рублей

Популярный рэпер из Бурятии Дмитрий Кузнецов, известный под творческим псевдонимом Хаски, запустил в продажу новый продукт – письма-благовония. Музыкант прорекламировал их в соцсетях.

- Представляем новогоднюю серию писем-благовоний. Мы упаковали их в новогодние конверты вместе с набором наклеек, изображающих зимний досуг Дмитрия  Кузнецова. Количество писем лимитировано, каждое имеет свой уникальный номер, – говорится в telegram-канале Хаски.

На наклейках он запечатлён на лыжах, на санках, дома около новогодней ёлки, на фоне гор, рядом со снеговиком и с мешком подарков в руках в костюме Деда Мороза. Изображение рэпера есть и на самом конверте. Одно послание разыграли накануне в соцсетях. Победителя уже определили.

Все желающие приобрести такие письма-благовония смогут сделать заказ на официальном сайте исполнителя с 26 декабря по 8 января. Обойдётся один конвертик в кругленькую сумму – 4999 рублей.


Хаски музыка

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