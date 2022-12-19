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На Байкале в Бурятии скоро будут готовы модульные отели

Бизнес,  Фото:Алдар Доржиев
На их строительство федеральный бюджет предоставил 300 млн рублей

В Бурятии появляются новые и современные средства размещения – модульные отели. Формат модульных отелей удобен тем, к их строительству предъявляются меньше требования природоохранного законодательства, чем к строительству капитальных зданий гостиниц.

-Что такое модульная гостиница? Это полноценная гостиница из сборно-разборных каркасных конструкций заводского производства – модулей из надёжного и прочного металлокаркаса из российской стали. Стены, пол и кровля изготавливаются в соответствии с климатическими требованиями, и могут быть облегченными – для южных регионов, и утеплёнными – для условий Сибири и Крайнего Севера, - поясняет журнал «Hotelier.PRO».

В Бурятии модульные отели с учётом местной специфики изготавливают из дерева.

- Близятся к завершению проекты по возведению модульных отелей. Законодательные требования к строительству в центральной экологической зоне Байкальской природной территории очень строги. Поэтому строительство модульных отелей как некапитальных сооружений стала подходящей формой реализации предпринимательских инициатив, а государственная поддержка весьма востребованной, - сообщил в своём телеграм-канале министр туризма Алдар Доржиев.



В Бурятии планируется создать сеть модульных гостиниц на 644 места. На строительство модульных отелей правительству Бурятии предоставлена субсидия в размере 300 млн рублей из резервного фонда правительства России.





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