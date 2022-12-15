Новый цех открыт в Шилкинском районе
На территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» оборудован производственный цех и начат выпуск мясных консервов из говядины, свинины, конины и баранины. Первая партия сертифицированной продукции поступила на полки фирменных магазинов в городе Чита. Предприятие планирует расширять географию продаж, консервы появятся в краевых магазинах, планируются экспортные поставки. По соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) резидент ТОР инвестировал в проект 720 тысяч рублей.
- Новый цех открыт в посёлке городского типа Холбон Шилкинского района Забайкальского края. Он оборудован морозильной камерой, автоклавами и складским оборудованием. Тушёное мясо в стеклянных банках уже представлено в наших фирменных магазинах. Стеклянная тара не только обеспечивает длительное сохранение всех качеств продукта, но и предоставляет возможность покупателю убедиться в качестве продукта, а также стильно выглядит. Прорабатываем поставки продукции в страны ближнего зарубежья. Кроме того, к нам поступают заказы на формирование подарочных наборов «Сделано в Забайкалье». Чтобы подчеркнуть качество нашего продукта, получить дополнительную маркетинговую поддержку в скором времени начнём маркировать консервы товарным знаком «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток». Такой товарный знак обеспечивает продвижение продукции и услуг резидентов, помогает потребителям понять, что перед ними результат труда дальневосточных предпринимателей, - рассказала генеральный директор ООО «Пекарни Коваль» Валентина Коваль.
Как пояснила директор КРДВ Забайкалье Дина Архипенко, комплексное сопровождение важного для обеспечения продовольственной безопасности региона проекта продолжится и на стадии операционной деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе корпорации развития Дальнего Востока.
В ТОР «Забайкалье» запустили производство мясных консервов
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