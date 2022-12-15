В Бурятии коровы получат электронные паспорта

Жителей республики призывают регистрировать свой скот



С 2012 года в Бурятии начали чипировать (идентифицировать) домашний скот. А с этого года в Бурятии уже вводится система электронных паспортов животных. С августа 2022 года внедрена система регистрации животных в программе «РегАгро».



- Пока регистрация добровольная. Мы понемногу готовим жителей республики к обязательной регистрации животных. Она касается в основном крупного рогатого скота (коровы, быки, яки), мелкого рогатого скота (овцы, козы), лошадей. Если животное получит электронный паспорт, то оно уже не потеряется. И его никто не вывезет за границу. Животное можно будет легко отследить по электронному чипу, - рассказали «Байкал-Daily» в управлении ветеринарии.



Но с 1 сентября 2024 года регистрация в программе «РегАгро» домашних животных станет обязательной для всех. Как ожидается, данная мера поможет предотвратить распространение заразных болезней животных. Ведь в электронном паспорте животного будет вся информация – его уникальный номер, вид, пол, возраст, порода, а также все данные о вакцинациях.



Управление ветеринарии также напомнило о том, что направление неидентифицированных животных на убой для использования на пищевые цели запрещено. Это указано в ветеринарных правилах убоя животных (пункт 5), утверждённых приказом Минсельхоза РФ от 28.04.2022 № 269.



