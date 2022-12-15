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В Бурятии директор «ЭкоАльянс» получил прокурорское представление

В Бурятии директор «ЭкоАльянс» получил прокурорское представление
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жителям произведён перерасчёт за нарушение графика вывоза мусора

Прокуратура выявила случаи несоблюдения региональным оператором «ЭкоАльянс» графика вывоза твёрдых коммунальных отходов на территории Советского района Улан-Удэ, села Цолга Мухоршибирского района. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии. 

 - Директору общества с ограниченной ответственностью внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого 451 потребителю произведён перерасчёт платы за коммунальную услугу на общую сумму 45,2 тыс. рублей, - уточнили в прокуратуре. 

Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо ООО «ЭкоАльянс» привлечено к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами», ему назначено наказание в виде предупреждения. 
прокуратура региональный оператор по ТКО

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