В Бурятии директор «ЭкоАльянс» получил прокурорское представление

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Жителям произведён перерасчёт за нарушение графика вывоза мусора



Прокуратура выявила случаи несоблюдения региональным оператором «ЭкоАльянс» графика вывоза твёрдых коммунальных отходов на территории Советского района Улан-Удэ, села Цолга Мухоршибирского района. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



- Директору общества с ограниченной ответственностью внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого 451 потребителю произведён перерасчёт платы за коммунальную услугу на общую сумму 45,2 тыс. рублей, - уточнили в прокуратуре.



Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо ООО «ЭкоАльянс» привлечено к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами», ему назначено наказание в виде предупреждения.

