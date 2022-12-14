14 декабря

13 декабря

Популярное

МегаФон проверит абонентов и операторов кол-центра на совместимость

МегаФон проверит абонентов и операторов кол-центра на совместимость
Бизнес,  Фото:pixabay.com
МегаФон разработает модель индивидуальной совместимости абонентов и операторов контактного центра для повышения эффективности коммуникаций. Система на базе машинного обучения будет подбирать пары оператор-абонент, в которых с большей вероятностью возможно взаимопонимание и комфортное общение

В декабре проводится пилотный проект: на этом этапе будет сформирована и протестирована модель эффективной совместимости. В следующем году новую модель планируется использовать в работе контактного центра.

Для определения совместимости искусственный интеллект будет принимать в расчёт возраст, пол, результаты аттестаций и обучения сотрудников, историю оценок переговоров и даже хобби оператора. Также влияние на результат смогут оказать коммуникативные навыки сотрудников: стиль и темп речи, громкость голоса, особенности дикции. В результате звонки будут распределяться не случайным образом, а с учётом персональной совместимости с каждым абонентом.

Технологическим партнёром проекта выступает компания «Axenix». Эксперты «Axenix» обрабатывают результаты опросов операторов и их супервайзеров, а также исторические данные по ранее проведённым звонкам и используют их для обучения алгоритмов. Добиться оптимального результата помогают технологии перевода речи в текст и обработки естественного языка.

- Мы верим в эффективность решения нашего партнёра. Количество проактивных обращений к абонентам со стороны компании строго регламентировано, на основе больших данных вычисляется наиболее удобное время для звонка. Нам важно, чтобы эти контакты были максимально эффективны – оператор точно донёс нужную информацию до клиента в удобной форме, а абонент в результате воспользовался персональным предложением. Проверка совместимости клиента с оператором кол-центра станет инновационным проектом для российского телеком-рынка, — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса Александр Соболев.

- Предложенный нами алгоритм позволяет лучше понимать потребности разных категорий клиентов. Так, молодые люди до 30 лет реже склонны выслушать предложение оператора до конца и принять его, чем люди более старшего возраста. Люди среднего возраста чаще готовы выслушать оператора мужского пола. Абоненты от 50 лет и старше чаще готовы общаться и вероятнее принимают оффер при общении с операторами в возрасте. Ранее наша команда реализовывала подобный сервис для финансовой организации: это позволило повысить конверсию звонков на 5 процентных пунктов и принесло заказчику существенный дополнительный доход. Однако в России подобные проекты пока единичны, и другие примеры в отрасли телекоммуникаций нам пока неизвестны, — заявила Анна-Мария Лонь, менеджер по углублённой аналитике компании «Axenix».
МегаФон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

МегаФон проверит абонентов и операторов кол-центра на совместимость
МегаФон проверит абонентов и операторов кол-центра на совместимость
Бизнес, 14.12.2022
МегаФон разработает модель индивидуальной совместимости абонентов и операторов контактного центра для повышения эффективности коммуникаций
Бурятия планирует открыть павильон с товарами в Монголии
Бурятия планирует открыть павильон с товарами в Монголии
Бизнес, 13.12.2022
Первый из них может появиться в Алтанбулаге
2023 и 2024 станут «Годами посещения Монголии»
2023 и 2024 станут «Годами посещения Монголии»
Бизнес, 13.12.2022
Правительство страны предоставит местным туроператорам кредиты на сумму 55 млрд тугриков
Жители Бурятии пожаловались на магазин, где детям втихаря продают сигареты
Жители Бурятии пожаловались на магазин, где детям втихаря продают сигареты
Бизнес, 13.12.2022
Их возмутило, что торговая точка работает прямо возле СОШ
В магазинах «Титан» удобнее расплачиваться телефоном
В магазинах «Титан» удобнее расплачиваться телефоном
Бизнес, 11.12.2022
Небольшой ликбез о том, как оплачивать покупки в магазине с помощью QR-кода
В столице Бурятии ТГК-14 оштрафовали за недогрев воды
В столице Бурятии ТГК-14 оштрафовали за недогрев воды
Бизнес, 08.12.2022
Теплоэнергетикам придётся раскошелиться на 10 тысяч рублей
Россияне смогут со скидками летать на Байкал из Москвы
Россияне смогут со скидками летать на Байкал из Москвы
Бизнес, 08.12.2022
Авиабилеты из российской столицы в Улан-Удэ будут продавать всего за 4 тысячи
Бизнесменов заставят убрать хаотичную рекламу в центре Улан-Удэ
Бизнесменов заставят убрать хаотичную рекламу в центре Улан-Удэ
Бизнес, 07.12.2022
Городские власти дают два года на приведение вывесок в соответствие с новыми нормами
Сбербанк и Правительство Бурятии заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ESG
Сбербанк и Правительство Бурятии заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ESG
Бизнес, 06.12.2022
Взаимодействие будет направлено на развитие инициатив устойчивого развития
ТОР «Забайкалье» будет расширена
ТОР «Забайкалье» будет расширена
Бизнес, 05.12.2022
Будут построены производства цемента, извести и домокомплектов
2023 рубля в подарок: АТБ объявил о предновогодней акции «100% кэшбэк от Кролика АТБ»
2023 рубля в подарок: АТБ объявил о предновогодней акции «100% кэшбэк от Кролика АТБ»
Бизнес, 05.12.2022
Для участия нужно оформить «Универсальную» кредитную карту
В Бурятии внедрили новый инвестиционный стандарт
В Бурятии внедрили новый инвестиционный стандарт
Бизнес, 02.12.2022
На сегодня он есть лишь в 43 регионах страны 
В Бурятии откроется молочная ферма
В Бурятии откроется молочная ферма
Бизнес, 02.12.2022
Предприятие планирует производить около 900 тонн молока в год
В Бурятии суд обязал рекультивировать захламлённые земли
В Бурятии суд обязал рекультивировать захламлённые земли
Бизнес, 02.12.2022
Собственник участка три года игнорировал предписания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^