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Жители Бурятии пожаловались на магазин, где детям втихаря продают сигареты

Жители Бурятии пожаловались на магазин, где детям втихаря продают сигареты
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Их возмутило, что торговая точка работает прямо возле СОШ

Жители одного из населённых пунктов Иволгинского района Бурятии поинтересовались в местном вайбер-чате, почему в магазине напротив школы спокойно торгуют табачными изделиями. По словам местных, их продают из-под полы даже детям и подросткам.

- Доказательств, к сожалению, нет – это со слов самих школьников. Хочется знать, почему там разрешена продажа сигарет. Или они подходят под закон о продаже табачных изделий? – недоумевают иволгинцы.

В районной администрации пояснили: согласно законодательству РФ, продавать сигареты можно не ближе, чем за сто метров от границы образовательных учреждений. Обо всех связанных с этим нарушениях сельчан призвали сообщать в дежурную часть ОМВД.
табачные изделия жалобы

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