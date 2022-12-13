Жители Бурятии пожаловались на магазин, где детям втихаря продают сигареты

Их возмутило, что торговая точка работает прямо возле СОШ





Жители одного из населённых пунктов Иволгинского района Бурятии поинтересовались в местном вайбер-чате, почему в магазине напротив школы спокойно торгуют табачными изделиями. По словам местных, их продают из-под полы даже детям и подросткам.- Доказательств, к сожалению, нет – это со слов самих школьников. Хочется знать, почему там разрешена продажа сигарет. Или они подходят под закон о продаже табачных изделий? – недоумевают иволгинцы.В районной администрации пояснили: согласно законодательству РФ, продавать сигареты можно не ближе, чем за сто метров от границы образовательных учреждений. Обо всех связанных с этим нарушениях сельчан призвали сообщать в дежурную часть ОМВД.