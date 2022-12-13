Бурятия планирует открыть павильон с товарами в Монголии

Бизнес, Фото: пресс-служба минэкономики РБ

Первый из них может появиться в Алтанбулаге



Власти Бурятии собираются открыть в Монголии павильон с товарами. На прошлой неделе руководство министерства экономики РБ и фонда регионального развития провело ряд деловых встреч в соседнем государстве. В частности, было осмотрено несколько торговых площадок для открытия павильона с товарами из республики, сообщает пресс-служба министерства.



— Продукция российского производства высоко ценится монголами. Жители этой страны регулярно ездят к нам закупаться. Мы решили сделать товары бурятских предпринимателей ещё доступнее для наших соседей и прорабатываем вопрос открытия в Алтанбулаге торгового павильона, — рассказала зампред правительства Бурятии — министр экономики Екатерина Кочетова.



В поездке также приняли участие предприниматели. Представители «Байкальского текстильного комбината» провели встречу на фабрике «Гоби». Ознакомились с производством, обсудили возможность поставок на фабрику пряжи и закупа в Монголии козьей и верблюжьей шерсти.



Монгольские предприниматели также заинтересованы в сотрудничестве с Бурятией. В ходе командировки прошла деловая встреча в компании «Ehlel», которая производит смартфоны, смартчасы и аксессуары к ним. Компания хочет открыть производство на территории Бурятии, чтобы выйти на российский рынок.



— Ещё одно направление, в котором будем работать по итогам поездки — организация международной выставки стройматериалов. Мы встретились с китайской компанией, которая строит в Улан-Баторе торговый центр площадью более 1000 квадратных метров. Они приглашают предпринимателей из Бурятии представить там свою продукцию. И сами не против реализовать проект в нашей республике. Мы презентовали имеющиеся у нас земельные участки, рассказали о преференциях для инвесторов, — рассказал директор фонда регионального развития Гэсэр Доржиев.



Также в рамках поездки прошла рабочая встреча с торговым представителем Российской Федерации в Монголии Максимом Васильевым. Стороны обсудили варианты развития сотрудничества Бурятии и Монголии, а также возможности поддержки инвестиционных и торговых проектов республики в соседнем государстве. Так, предложено было создать в Монголии российский агропавильон. Похожие павильоны уже есть в Египте, Турции и Арабских Эмиратах.



—В текущих условиях, когда наша страна всё активнее разворачивается в сторону азиатских стран, роль Бурятии в этом процессе сложно переоценить. Мы видим желание зарубежных партнёров активно сотрудничать, у нас есть возможности, есть несколько перспективных направлений для работы. Сейчас осталось только целенаправленно работать над проектами, которые мы обсудили, — отметила Екатерина Кочетова.

