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В столице Бурятии ТГК-14 оштрафовали за недогрев воды

В столице Бурятии ТГК-14 оштрафовали за недогрев воды
Бизнес,  Фото:pixabay.com

Теплоэнергетикам придётся раскошелиться на 10 тысяч рублей

Жительница бурятской столицы обратилась в муниципальную жилищную инспекцию с жалобой. Её не устраивала температура воды – вместо горячей из кранов бежала тёплая. Её температура составляла 50 градусов при норме в 60°С. Управляющая компания при этом бездействовала.

Сотрудники МЖИ провели проверку, в ходе которой выяснилось, что в квартире тоже было холодно – всего 20°С в угловой комнате вместо положенных 22.

Уже через несколько дней проблему устранили. Специалисты составили акт, и ПАО «ТГК-14» выдали предписание о восстановлении температурного режима горячей воды и отопления. Кроме того, их обязали сделать перерасчёт. Материалы проверки направили в Госстройжилнадзор для привлечения виновных к ответственности.

Вину теплоэнергетиков удалось доказать. В итоге их оштрафовали на десять тысяч рублей.


По информации пресс-службы администрации Улан-Удэ 

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