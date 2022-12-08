В столице Бурятии ТГК-14 оштрафовали за недогрев воды

Теплоэнергетикам придётся раскошелиться на 10 тысяч рублей



Жительница бурятской столицы обратилась в муниципальную жилищную инспекцию с жалобой. Её не устраивала температура воды – вместо горячей из кранов бежала тёплая. Её температура составляла 50 градусов при норме в 60°С. Управляющая компания при этом бездействовала.



Сотрудники МЖИ провели проверку, в ходе которой выяснилось, что в квартире тоже было холодно – всего 20°С в угловой комнате вместо положенных 22.



Уже через несколько дней проблему устранили. Специалисты составили акт, и ПАО «ТГК-14» выдали предписание о восстановлении температурного режима горячей воды и отопления. Кроме того, их обязали сделать перерасчёт. Материалы проверки направили в Госстройжилнадзор для привлечения виновных к ответственности.



Вину теплоэнергетиков удалось доказать. В итоге их оштрафовали на десять тысяч рублей.



