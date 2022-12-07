Бизнесменов заставят убрать хаотичную рекламу в центре города

Городские власти дают два года на приведение вывесок в соответствие с новыми нормами



В Улан-Удэ утвердили архитектурно-художественные концепции внешнего облика центра. Они охватывают территорию двух участков – часть улицы Смолина и участок, включающий в себя гостиницу «Бурятия» и ТРЦ «Сибирь».



Под концепцию подпадают улица Смолина от пересечения с ул. Борсоева до пересечения с ул. Советская, ул. Коммунистическая, д. 41а, ул. Почтамтская, 1, ул. Коммунистическая, 47а.



«Внешнее оформление фасадов объектов, включенных в настоящие концепции, подлежит приведению в соответствие с требованиями уонцепций в срок до 29 декабря 2024 года», - говорится постановлении администрации города.



До указанного срока предприниматели, чьи вывески размещены на фасадах зданий, должны будут привести их в соответствие с требованиями.

