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Бизнесменов заставят убрать хаотичную рекламу в центре города

Бизнесменов заставят убрать хаотичную рекламу в центре города
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
Городские власти дают два года на приведение вывесок в соответствие с новыми нормами

В Улан-Удэ утвердили архитектурно-художественные концепции внешнего облика центра. Они охватывают территорию двух участков – часть улицы Смолина и участок, включающий в себя гостиницу «Бурятия» и ТРЦ «Сибирь».

Под концепцию подпадают улица Смолина от пересечения с ул. Борсоева до пересечения с ул. Советская, ул. Коммунистическая, д. 41а, ул. Почтамтская, 1, ул. Коммунистическая, 47а.

«Внешнее оформление фасадов объектов, включенных в настоящие концепции, подлежит приведению в соответствие с требованиями уонцепций в срок до 29 декабря 2024 года», - говорится постановлении администрации города.

До указанного срока предприниматели, чьи вывески размещены на фасадах зданий, должны будут привести их в соответствие с требованиями. 
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