Предприятие планирует производить около 900 тонн молока в год
В Джидинском районе Бурятии в местности Булык на базе сельскохозяйственного производственного кооператива «Баян» начнёт работу молочно-товарная ферма.
У предприятия уже есть действующая молочная ферма. С помощью проекта планируется расширить скот привязного содержания на 200 голов. После запуска проекта общее поголовье в хозяйстве составит 400 коров.
Всего за год на ферме будет производиться порядка 900 тонн молока в год. В строительство было вложено почти 70 млн рублей.
- В строительство вложено 67 млн рублей. Предприятию оказана господдержка по гранту «Семейная ферма» в размере 70%. На ферму было закуплено современное доильное оборудование, произведена реконструкция и обустройство помещений, - сообщает минсельхозпрод Бурятии.
В настоящее время в республике работают семь молочно-товарных ферм.
В Бурятии откроется молочная ферма
Бизнес, Фото:
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