В Бурятии оштрафовали 17 перевозчиков за отсутствие ГЛОНАСС

Бизнес, Фото: управление государственного автодорожного надзора по РБ

Сумма штрафа составляет до 250 тысяч рублей



С 2017 года правительство постановило обеспечить все пассажирские и грузовые транспортные средства аппаратурой спутниковой навигации, системой ЭРА-ГЛОНАСС. Автобусы большой, средней и малой вместимости, с количеством более восьми мест (категории М2, М3), а также транспортные средства, перевозящие опасные грузы, должны быть обязательно оборудованы спутниковой навигацией.



- Недавно была проведена проверка, которая показала, что не все не все перевозчики подключены к навигационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщили «Байкал-Daily» в управлении государственного автодорожного надзора по Бурятии.



По результатам проверки выявлено 10 автобусов и семи грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, которые не подключили систему.



Согласно действующему законодательству ответственность перевозчиков за нарушение указанных правил предусмотрена ст. 12.21.2 КоАП РФ, ст. 14.1.2 КоАП РФ, и влечет наказание в виде штрафа на юридических лиц до 250 тысяч рублей, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Главная цель применения системы «ЭРА-ГЛОНАСС» - снижение уровня смертности в результате ДТП.



Справка:



«ЭРА-ГЛОНАСС» — российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях. Обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации, её обработку, хранение и передачу в экстренные оперативные службы, а также доступ к этой информации государственных органов.

