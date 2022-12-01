В акции уже приняли участие более 60 фермеров
Первая партия бараньих туш из Джиды для изготовления тушенки отгружена на мясокомбинат в Улан-Удэ. Из них приготовят знаменитую тушенку. Вся изготовленная продукция отправится в зону специальной военной операции, сообщили в администрации Джидинского района.
Всего в акции по сбору туш приняли участие 63 крестьянско-фермерских и лично-подсобных хозяйств Джидинского района. Акция по сбору мяса баранины продолжается.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в акции приняли участие фермеры Бичурского и Кижингинского районов.
В Бурятии фермеры Джиды сдают бараньи туши на тушёнку для военнослужащих
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