МегаФон запустил сеть на Верхне-Витимконском прииске в Бурятии

МегаФон обеспечил надёжной мобильной связью один из участков Кедровского месторождения золота, а также удалённый вахтовый посёлок в Бурятии. Строительство и запуск телеком-инфраструктуры оператор реализовал для разработчика месторождения – компании «Артель старателей Западная»
Наличие качественной мобильной связи – важное условие для функционирования любого предприятия. Ранее на территории Верхне-Витимконского участка из-за географических и климатических особенностей региона можно было пользоваться только спутниковой связью. МегаФон стал первым мобильным оператором, который запустил здесь сеть 2G, обеспечив уверенное покрытие на территории золотодобывающего месторождения и вахтового посёлка. Теперь более 500 сотрудников, работающих вахтовым методом на Верхне-Витимконском участке, смогут оперативно решать производственные задачи и общаться с близкими.
Инженеры компании установили оборудование специального «дальнобойного» диапазона, который лучше проходит через препятствия и обладает радиусом охвата до 35 километров. Это позволило обеспечить стабильной голосовой связью максимальную территорию – не только сам прииск и вахтовый посёлок, но и подъездные пути.
- Освоение рудных запасов золота в условиях сурового климата и сложного рельефа, которым отличается Верхне-Витимконский участок, – непростая задача. Учитывая сложность таких работ нам важно создать максимально комфортные условия для наших специалистов. Также запуск стабильной сотовой связи поможет нам эффективнее и быстрее решать рабочие вопросы, а в дальнейшем – внедрять цифровые решения на производстве, – отмечает генеральный директор артели «Западная» Валерий Назаров.
- Мы постоянно работаем над созданием новых возможностей для наших партнёров и развиваем сеть с учётом их потребностей. Ведь от надёжной связи во многом зависят производственные процессы, безопасность на предприятии и условия труда сотрудников. У МегаФона накоплен большой опыт реализации подобных проектов, и мы готовы создавать телеком-инфраструктуру для решения задач корпоративных и государственных заказчиков даже в отдалённых и труднодоступных районах республики, – комментирует Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.
МегаФон запустил сеть на Верхне-Витимконском прииске в Бурятии
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