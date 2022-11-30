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Совместная работа ТГК-14 и органов власти продолжается

Совместная работа ТГК-14 и органов власти продолжается
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Жалоб по теплу стало меньше. Их количество снизилось более чем на 45 процентов

В преддверии наступления зимы сегодня в Народном Хурале рассмотрели основные вопросы теплоснабжения города Улан-Удэ. Обсуждалось много животрепещущих вопросов - какой температурный график оптимален для горожан, как установить теплосчетчик, какие жалобы поступают от жителей и как снизить затраты на тепло.

- Была проведена колоссальная исследовательская работа. Мы изучали все температурные графики – и 150 на 70 С, и 160 на 70С, проводили общественные слушания. Но пришли к выводу, что оптимальный график – это 114 на 70 С. С этим графиком зашли в этот отопительный сезон. В этом году заработала система онлайн-мониторинга температуры и давления в жилых домах. Если видим снижение, то сразу реагируем, - рассказал председатель комитета городского хозяйства администрации города Сергей Гашев.

Также он поделился хорошей статистикой, отметив, что «в прошлом году с 5 сентября 2021 года на работу теплоснабжения поступило 11 тыс. жалоб, в этом году - уже 6 тыс. жалоб». Число жалоб снизилось на 45 процентов. С начала нового отопительного сезона поступило всего 58 жалоб.

Его слова поддержал директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев:

- Полгода отработали совместно с городом, актуализировали систему теплоснабжения. Тоже почувствовали снижение жалоб со стороны горожан. В случае возникновения каких-либо отклонений или жалоб, мы как теплоснабжающая компания стараемся оперативно решить вопрос.

Андрей Соболев добавил, что город готов к зиме, и все объекты работают в штатном режиме.

- К новому отопительному сезону завершены все плановые ремонтные и инвестиционные проекты. Нормативные запасы топлива по объектам обеспечены, аварийный запас по материалам и оборудованию также скомплектован. Уже получены паспорта готовности ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Тимлюйской ТЭЦ к отопительному сезону с максимальным индексом 100 процентов.

На жалобы жителей по вопросу высоких тарифов на тепло депутат Народного Хурала Егор Олзоев привел пример, что в домах по улице Гагарина установили теплосчетчики, утеплили весь фасад здания, и затраты на тепло снизились в два раза. Другие депутаты также подтвердили, что основная проблема– это отсутствие теплосчетчика. Если его установить, то затраты на тепло снизятся в два раза.

Один из жителей Улан-Удэ на совещании рассказал, что стоимость теплосчетчика можно окупить в первый год, сразу снижаются расходы на тепло. Есть также вариант установить его за счет ресурсоснабжающей организации, то есть ТГК-14, но только в случае наличия технической возможности в самом доме.

Депутат Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков добавил, что «нужно вернуться к оплате по факту потребления», тогда и жалоб станет меньше.
ТГК-14

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