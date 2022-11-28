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В Улан-Удэ торговали семенами с нарушениями правил

В Улан-Удэ торговали семенами с нарушениями правил
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Среди семян были огурцы, томаты и тыква

В Улан-Удэ управление Россельхознадзора выявило оборот 21 партии семян овощных культур, сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Это огурец «Хрустящий пучок», «Шанхайский длинный», «Гинга», тыква «Звёзды Шахерезады», томат «Сибирский киви» и другие.

- ИП Серебренникова, ИП Дугарова, ИП Гудуев, ИП Афанасьева, продающие семена с нарушениями требований законодательства, объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, - сообщили в пресс-службе управления.

Россельхознадзор

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