В Улан-Удэ торговали семенами с нарушениями правил

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Среди семян были огурцы, томаты и тыква



В Улан-Удэ управление Россельхознадзора выявило оборот 21 партии семян овощных культур, сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Это огурец «Хрустящий пучок», «Шанхайский длинный», «Гинга», тыква «Звёзды Шахерезады», томат «Сибирский киви» и другие.



- ИП Серебренникова, ИП Дугарова, ИП Гудуев, ИП Афанасьева, продающие семена с нарушениями требований законодательства, объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, - сообщили в пресс-службе управления.



