Материалы проверки направят в прокуратуру
Россельхознадзор провёл выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Заиграевском районе Бурятии в улусе Онохой-Шибирь, в крестьянско-фермерском хозяйстве.
Проверка выявила, что участок на площади 22 660 квадратных метров завален отходами производства и потребления.
- По результатам проведённых контрольных мероприятий материалы будут направлены в прокуратуру и администрацию Заиграевского района в целях информирования и принятия мер реагирования, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии сельхозучасток захламили мусором
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