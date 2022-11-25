В Бурятии сельхозучасток захламили мусором

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Материалы проверки направят в прокуратуру



Россельхознадзор провёл выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Заиграевском районе Бурятии в улусе Онохой-Шибирь, в крестьянско-фермерском хозяйстве.



Проверка выявила, что участок на площади 22 660 квадратных метров завален отходами производства и потребления.



- По результатам проведённых контрольных мероприятий материалы будут направлены в прокуратуру и администрацию Заиграевского района в целях информирования и принятия мер реагирования, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



