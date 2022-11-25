В Бурятии рестораны и кафе призвали взять под контроль новогодние застолья

Им напомнили о соблюдении санитарных норм на корпоративах и банкетах





В течение двух недель – с 10 по 23 ноября – в республике проходили семинары-совещания, организованные управление Роспотребнадзора по Бурятии. Их посвятили вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия при организации и проведении новогодних мероприятий.Сотрудники надзорного ведомства устроили ликбез руководителям образовательных и социальных организаций и местным предпринимателям, в том числе – оказывающим услуги общественного питания.Особое внимание уделили профилактике острых кишечных инфекций и пищевых отравлений, а также гриппа, ОРВИ и COVID-19 и необходимости усилить производственный контроль за выполнением требований санитарного законодательства.Соблюдать его также обязаны туристические организации. На семинарах обсудили и эпидемиологическую безопасность во время банкетов и корпоративов в кафе и ресторанах. Руководителей организаций и бизнесменов предупредили об административной ответственности за нарушение этих требований.