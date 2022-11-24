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В Иркутской области строят золотоизвлекательную фабрику

В Иркутской области строят золотоизвлекательную фабрику
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Новый ГОК появится в Бодайбинском районе

Строительство горно-обогатительного комбината «Светловский» началось в Бодайбинском районе Иркутской области. Первый камень в фундамент будущей золотоизвлекательной фабрики заложили накануне. В честь знаменательного события также была заложена «Капсула времени». Содержащееся в ней послание будет раскрыто в 10-летний юбилей ГОКа – в 2035 году.

- Для персонала ГОКа «Светловский» будет построен современный вахтовый посёлок со всеми необходимыми удобствами для комфортного проживания: интернет-связью, столовой с магазином, медпунктом. Создание и развитие новых производств в регионе, безусловно, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Приангарья, - подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с руководством ПАО «Высочайший».

Компания планирует осуществить технический запуск ГОКа «Светловский» и получить первое золото в 2025 году. Предприятие будет ежегодно перерабатывать 3,5 млн тонн руды и производить порядка 3,1 тонны золота после выхода фабрики на проектную мощность. В конце 2021 года акционеры согласовали начало подготовительных работ к строительству ГОКа, а уже в начале 2022 года на участке были начаты строительно-монтажные работы – подготовлена площадка для основных производственных объектов. Компания уже завершила строительство первого корпуса вахтового комплекса для сотрудников будущего ГОКа.

Параллельно со строительными работами стартовал проект по отгрузке горнообогатительного оборудования для ЗИФ ГОКа «Светловский». В рамках встречи стороны обсудили вопросы оказания возможной поддержки со стороны правительства Иркутской области в обеспечении беспрепятственного движения крупногабаритного груза. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область ГОК золотодобыча

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