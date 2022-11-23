билайн бизнес и ООО «Иркутская нефтяная компания» испытали выделенную сеть LTE

Специалисты билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») развернули на промышленных объектах ООО «Иркутская нефтяная компания» системы корпоративной частной сети на базе технологии сотовой связи 4-го поколения, известной как Private LTE (pLTE*)
Партнёром для демонстрации возможностей сервиса стала компания АО «ИскраУралТЕЛ», у которой есть возможности развёртывания как самого пакетного ядра (EPC**), так и сервиса PTT***, позволяющего заменить традиционные системы радиосвязи на промышленных предприятиях.
Во время тестового запуска оценивалось качество видеопотока, идущего с постоянно работающей в сети LTE**** видеокамеры, установленной статично, а также качество передаваемого изображения с движущихся объектов. Также был протестирован сервис РТТ (push-to-talk): специалисты компаний оценивали его применение вместо раций, включая и другой функционал технологии, который заметно шире обычного радиотерминала.
Результатом проекта стала итоговая обкатка всех протестированных в течение двух недель сервисов с участием представителей АО «ИскраУралТЕЛ» и ПАО «ВымпелКом».
- Данный проект поможет бизнесу выйти на новый уровень технологических возможностей на базе технологии LTE и заложить фундамент для построения глобальной «Индустрии 4.0». Создание современной и защищенной технологической сети Private LTE (pLTE) на базе отечественных технологии в совокупности с апробированными платформенными решениями и оконечными устройствами, гарантирует для наших клиентов стабильность и высокую производительность, а также повышенный уровень безопасности при эксплуатации объектов, - заявил директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом» Герман Бородов.
* Private LTE (pLTE) – современная технология построения беспроводных корпоративных сетей путем использования мобильной сети связи на базе LTE, которая может быть с успехом использована для цифровой трансформации в промышленном секторе.
** EPC – Evolved Packet Core ядро пакетной сети нового поколения.
*** PTT – push-to-talk- сервис, дословно «нажми чтобы говорить».
**** LTE – стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.
билайн бизнес и ООО «Иркутская нефтяная компания» испытали выделенную сеть LTE
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 23.11.2022
Роспотребнадзор озвучил итоги надзора за качеством и безопасностью рыбы и морепродуктов
Бизнес, 22.11.2022
Светлана Козлова провела приём предпринимателей
Жительница Приморья летела рейсом из Владивостока в Улан-Удэ
Цены на вещи от Зорикто Доржиева доходят до 33 тысяч
С подрядчиком пообещали определиться до конца года
Бизнес, 17.11.2022
Международная туристская выставка «Байкалтур» пройдёт в Сибэкспоцентре
Бизнес, 17.11.2022
Изъятые сигареты были без маркировки
За это предпринимателям грозят солидные штрафы
Некоторые приняли решение из-за сложной экономической ситуации
У пяти лошадей не было необходимых анализов
Планируется размещение 160 урн с прахом
Бизнес, 15.11.2022
Их строят в Заиграевском районе
Декоративных птиц закупили иркутские зоомагазины
Количество наружной рекламы уменьшится на 22%
Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Чудеса под Новый год»