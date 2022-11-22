Светлана Козлова провела приём предпринимателей
Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова при участии гарантийного фонда центра «Мой бизнес» провела приём предпринимателей.
На приём обратилось восемь бизнесменов по актуальным проблемам ведения предпринимательской деятельности. Затронуты вопросы соблюдения экологического, налогового, земельного законодательства, законодательства в сфере обращения с отходами, о конкуренции, контрактной системе.
Бизнесмен из Кабанского района поднял вопрос законности начисления региональным оператором платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Представителя гостиничного бизнеса из Баргузинского района интересовали вопросы обоснованности внеплановых проверок органами контроля. Двум предпринимателям разъяснили законодательство о мерах поддержки для субъектов малого бизнеса.
По принятым обращениям организованы проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В Бурятии бизнесмены задали зампрокурора волнующие их вопросы
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 22.11.2022
Светлана Козлова провела приём предпринимателей
Жительница Приморья летела рейсом из Владивостока в Улан-Удэ
Цены на вещи от Зорикто Доржиева доходят до 33 тысяч
С подрядчиком пообещали определиться до конца года
Бизнес, 17.11.2022
Международная туристская выставка «Байкалтур» пройдёт в Сибэкспоцентре
Бизнес, 17.11.2022
Изъятые сигареты были без маркировки
За это предпринимателям грозят солидные штрафы
Некоторые приняли решение из-за сложной экономической ситуации
У пяти лошадей не было необходимых анализов
Планируется размещение 160 урн с прахом
Бизнес, 15.11.2022
Их строят в Заиграевском районе
Декоративных птиц закупили иркутские зоомагазины
Количество наружной рекламы уменьшится на 22%
Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Чудеса под Новый год»
Бизнес, 12.11.2022
Компания не справилась с ремонтом дороги в срок