В Бурятии бизнесмены задали зампрокурора волнующие их вопросы

Бизнес, Фото: прокуратура РБ

Светлана Козлова провела приём предпринимателей



Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова при участии гарантийного фонда центра «Мой бизнес» провела приём предпринимателей.



На приём обратилось восемь бизнесменов по актуальным проблемам ведения предпринимательской деятельности. Затронуты вопросы соблюдения экологического, налогового, земельного законодательства, законодательства в сфере обращения с отходами, о конкуренции, контрактной системе.



Бизнесмен из Кабанского района поднял вопрос законности начисления региональным оператором платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Представителя гостиничного бизнеса из Баргузинского района интересовали вопросы обоснованности внеплановых проверок органами контроля. Двум предпринимателям разъяснили законодательство о мерах поддержки для субъектов малого бизнеса.



По принятым обращениям организованы проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

