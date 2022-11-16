16 ноября

15 ноября

Популярное

В Улан-Удэ возьмутся за бизнесменов, использующих логотип КГХ

В Улан-Удэ возьмутся за бизнесменов, использующих логотип КГХ
Бизнес,  Фото:комитет городского хозяйства
За это предпринимателям грозят солидные штрафы

В комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ сообщили, что некоторые местные коммерческие предприятия работают под логотипом коммунальных служб. Речь идёт о подведомственных комитету городского хозяйства (КГХ) МУП «Водоканал», МБУ «Горсвет», «Городское лесничество», «Комбинат по благоустройству» и МАУ «Специализированная служба»

Как выяснилось, недобросовестные предприниматели наносят их эмблемы на свою спецтехнику. КГХ стал первым структурным подразделением мэрии, разработавшим собственный логотип. Его учредили по распоряжению городской администрации № 1009-р.

- Логотипы наших подведомственных учреждений зарегистрированы как товарные знаки. Все остальные не имеют права использовать их. Свидетельства о регистрации получены в Роспатенте. Это позволяет получить правовую защиту на государственном уровне, – пояснил председатель комитета Сергей Гашев.

Бизнесменам, использующим логотип КГХ, грозят немалые штрафы. Для юридических лиц их размер колеблется от 50 до 200 тысяч рублей – причём с конфискацией предметов, на которых размещена эмблема. Должностным лицам придётся выложить от 10 до 50 тысяч.
предприниматели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ возьмутся за бизнесменов, использующих логотип КГХ
В Улан-Удэ возьмутся за бизнесменов, использующих логотип КГХ
Бизнес, 16.11.2022
За это предпринимателям грозят солидные штрафы
Каждая пятая компания в Улан-Удэ отказалась от новогодних корпоративов
Каждая пятая компания в Улан-Удэ отказалась от новогодних корпоративов
Бизнес, 16.11.2022
Некоторые приняли решение из-за сложной экономической ситуации
В Бурятии предотвратили вывоз спортивных лошадей в Монголию
В Бурятии предотвратили вывоз спортивных лошадей в Монголию
Бизнес, 16.11.2022
У пяти лошадей не было необходимых анализов
Названа стоимость аренды ячейки колумбария в Улан-Удэ
Названа стоимость аренды ячейки колумбария в Улан-Удэ
Бизнес, 16.11.2022
Планируется размещение 160 урн с прахом
В Иркутск «прилетели» более 250 волнистых попугаев
В Иркутск «прилетели» более 250 волнистых попугаев
Бизнес, 14.11.2022
Декоративных птиц закупили иркутские зоомагазины
В Улан-Удэ сократят количество рекламных щитов
В Улан-Удэ сократят количество рекламных щитов
Бизнес, 14.11.2022
Количество наружной рекламы уменьшится на 22%
«Чудеса под Новый год» – новая акция от АТБ даёт шанс выиграть 202300 рублей
«Чудеса под Новый год» – новая акция от АТБ даёт шанс выиграть 202300 рублей
Бизнес, 14.11.2022
Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Чудеса под Новый год»
В Бурятии расторгнут контракт с проблемной дорожной фирмой
В Бурятии расторгнут контракт с проблемной дорожной фирмой
Бизнес, 12.11.2022
Компания не справилась с ремонтом дороги в срок
В Улан-Удэ производят ювелирные украшения ручной работы
В Улан-Удэ производят ювелирные украшения ручной работы
Бизнес, 12.11.2022
Rose Jewelry предлагает десятки товаров ручной работы
В Бурятии наградили призёров конкурса «100 лучших товаров России»
В Бурятии наградили призёров конкурса «100 лучших товаров России»
Бизнес, 10.11.2022
В список лучших товаров вошли хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия предприятий республики 
Предпринимателям Бурятии помогают получать кредиты на развитие бизнеса
Предпринимателям Бурятии помогают получать кредиты на развитие бизнеса
Бизнес, 09.11.2022
В 2022 году Гарантийным фондом были выданы поручительства на сумму более 1 млрд рублей
Продукция фабрики «Селенга» вошла в 100 лучших товаров России
Продукция фабрики «Селенга» вошла в 100 лучших товаров России
Бизнес, 09.11.2022
Высокую оценку экспертов получила докторская колбаса и молочные сосиски
Старейший производитель мебели в Бурятии – хранитель традиций столярного и плотницкого дела
Старейший производитель мебели в Бурятии – хранитель традиций столярного и плотницкого дела
Бизнес, 08.11.2022
Производственное объединение «ПОЛИСТРОЙДЕТАЛЬ» почти 100 лет занимается изготовлением мебели из натурального дерева, а также других столярных и погонажных изделий.

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^