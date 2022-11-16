В Улан-Удэ возьмутся за бизнесменов, использующих логотип КГХ

Бизнес, Фото: комитет городского хозяйства

За это предпринимателям грозят солидные штрафы



В комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ сообщили, что некоторые местные коммерческие предприятия работают под логотипом коммунальных служб. Речь идёт о подведомственных комитету городского хозяйства (КГХ) МУП «Водоканал», МБУ «Горсвет», «Городское лесничество», «Комбинат по благоустройству» и МАУ «Специализированная служба»



Как выяснилось, недобросовестные предприниматели наносят их эмблемы на свою спецтехнику. КГХ стал первым структурным подразделением мэрии, разработавшим собственный логотип. Его учредили по распоряжению городской администрации № 1009-р.



- Логотипы наших подведомственных учреждений зарегистрированы как товарные знаки. Все остальные не имеют права использовать их. Свидетельства о регистрации получены в Роспатенте. Это позволяет получить правовую защиту на государственном уровне, – пояснил председатель комитета Сергей Гашев.



Бизнесменам, использующим логотип КГХ, грозят немалые штрафы. Для юридических лиц их размер колеблется от 50 до 200 тысяч рублей – причём с конфискацией предметов, на которых размещена эмблема. Должностным лицам придётся выложить от 10 до 50 тысяч.

