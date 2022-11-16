За это предпринимателям грозят солидные штрафы
В комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ сообщили, что некоторые местные коммерческие предприятия работают под логотипом коммунальных служб. Речь идёт о подведомственных комитету городского хозяйства (КГХ) МУП «Водоканал», МБУ «Горсвет», «Городское лесничество», «Комбинат по благоустройству» и МАУ «Специализированная служба»
Как выяснилось, недобросовестные предприниматели наносят их эмблемы на свою спецтехнику. КГХ стал первым структурным подразделением мэрии, разработавшим собственный логотип. Его учредили по распоряжению городской администрации № 1009-р.
- Логотипы наших подведомственных учреждений зарегистрированы как товарные знаки. Все остальные не имеют права использовать их. Свидетельства о регистрации получены в Роспатенте. Это позволяет получить правовую защиту на государственном уровне, – пояснил председатель комитета Сергей Гашев.
Бизнесменам, использующим логотип КГХ, грозят немалые штрафы. Для юридических лиц их размер колеблется от 50 до 200 тысяч рублей – причём с конфискацией предметов, на которых размещена эмблема. Должностным лицам придётся выложить от 10 до 50 тысяч.
В Улан-Удэ возьмутся за бизнесменов, использующих логотип КГХ
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За это предпринимателям грозят солидные штрафы
Некоторые приняли решение из-за сложной экономической ситуации
У пяти лошадей не было необходимых анализов
Планируется размещение 160 урн с прахом
Декоративных птиц закупили иркутские зоомагазины
Количество наружной рекламы уменьшится на 22%
Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Чудеса под Новый год»
Бизнес, 12.11.2022
Компания не справилась с ремонтом дороги в срок
Бизнес, 12.11.2022
Rose Jewelry предлагает десятки товаров ручной работы
Бизнес, 10.11.2022
Он полностью возместил ущерб
Бизнес, 10.11.2022
В список лучших товаров вошли хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия предприятий республики
Бизнес, 09.11.2022
В 2022 году Гарантийным фондом были выданы поручительства на сумму более 1 млрд рублей
Бизнес, 09.11.2022
Высокую оценку экспертов получила докторская колбаса и молочные сосиски
Бизнес, 08.11.2022
Производственное объединение «ПОЛИСТРОЙДЕТАЛЬ» почти 100 лет занимается изготовлением мебели из натурального дерева, а также других столярных и погонажных изделий.
Бизнес, 07.11.2022
Награждение пройдёт 8 ноября