Некоторые приняли решение из-за сложной экономической ситуации
Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, будут ли сотрудники улан-удэнских компаний в этот раз отмечать Новый год. Опрос, который проводился с 10 октября по 15 ноября, показал: каждая пятая компания уже отказалась от корпоративов, а примерно каждая третья (33%) ещё не приняла решение.
Каждая четвёртая организация (25%) намерена ограничиться вечеринкой в офисе, 18% опрошенных собираются с коллегами в ресторан и 2% – за город.
Каждая девятая компания (11%) отменила новогодние гулянки из-за сложной экономической ситуации. В 10% вообще не принято отмечать этот праздник с сослуживцами.
При этом, по данным SuperJob, россияне сейчас чаще планируют корпоративы в офисе, чем в первые «ковидные» годы.
Каждая пятая компания в Улан-Удэ отказалась от новогодних корпоративов
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Некоторые приняли решение из-за сложной экономической ситуации
У пяти лошадей не было необходимых анализов
Планируется размещение 160 урн с прахом
Бизнес, 15.11.2022
Их строят в Заиграевском районе
Декоративных птиц закупили иркутские зоомагазины
Количество наружной рекламы уменьшится на 22%
Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Чудеса под Новый год»
Бизнес, 12.11.2022
Компания не справилась с ремонтом дороги в срок
Бизнес, 12.11.2022
Rose Jewelry предлагает десятки товаров ручной работы
Бизнес, 10.11.2022
Он полностью возместил ущерб
Бизнес, 10.11.2022
В список лучших товаров вошли хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия предприятий республики
Бизнес, 09.11.2022
В 2022 году Гарантийным фондом были выданы поручительства на сумму более 1 млрд рублей
Бизнес, 09.11.2022
Высокую оценку экспертов получила докторская колбаса и молочные сосиски
Бизнес, 08.11.2022
Производственное объединение «ПОЛИСТРОЙДЕТАЛЬ» почти 100 лет занимается изготовлением мебели из натурального дерева, а также других столярных и погонажных изделий.
Бизнес, 07.11.2022
Награждение пройдёт 8 ноября