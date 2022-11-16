Каждая пятая компания в Улан-Удэ отказалась от новогодних корпоративов

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Некоторые приняли решение из-за сложной экономической ситуации



Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, будут ли сотрудники улан-удэнских компаний в этот раз отмечать Новый год. Опрос, который проводился с 10 октября по 15 ноября, показал: каждая пятая компания уже отказалась от корпоративов, а примерно каждая третья (33%) ещё не приняла решение.



Каждая четвёртая организация (25%) намерена ограничиться вечеринкой в офисе, 18% опрошенных собираются с коллегами в ресторан и 2% – за город.



Каждая девятая компания (11%) отменила новогодние гулянки из-за сложной экономической ситуации. В 10% вообще не принято отмечать этот праздник с сослуживцами.



При этом, по данным SuperJob, россияне сейчас чаще планируют корпоративы в офисе, чем в первые «ковидные» годы.

