Планируется размещение 160 урн с прахом
Стоимость аренды ячейки одной ячейки улан-удэнского колумбария составит 12 012 рублей. Проект постановления размещён на сайте мэрии Улан-Удэ, сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Колумбарий вместе с крематорием построен на территории кладбища «Южное» и предназначен для размещения урн с прахом умерших. Всего храниться там могут 160 урн с прахом.
Как сообщал «Байкал-Daily», крематорий в Улан-Удэ заработал в октябре 2021 года. В конце 2017 года было заключено соглашение между правительством Бурятии и инвестором ООО «Улан-Удэнский крематорий». Власти Бурятии выделили предприятию в аренду земельный участок на территории кладбища «Южное».
Названа стоимость аренды ячейки колумбария в Улан-Удэ
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