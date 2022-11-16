16 ноября

15 ноября

Популярное

Названа стоимость аренды ячейки колумбария в Улан-Удэ

Названа стоимость аренды ячейки колумбария в Улан-Удэ
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Планируется размещение 160 урн с прахом

Стоимость аренды ячейки одной ячейки улан-удэнского колумбария составит 12 012 рублей. Проект постановления размещён на сайте мэрии Улан-Удэ, сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Колумбарий вместе с крематорием построен на территории кладбища «Южное» и предназначен для размещения урн с прахом умерших. Всего храниться там могут 160 урн с прахом.

Как сообщал «Байкал-Daily», крематорий в Улан-Удэ заработал в октябре 2021 года. В конце 2017 года было заключено соглашение между правительством Бурятии и инвестором ООО «Улан-Удэнский крематорий». Власти Бурятии выделили предприятию в аренду земельный участок на территории кладбища «Южное». 
колумбарий крематорий

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии установят модульные отели в виде юрт
В Бурятии установят модульные отели в виде юрт
Бизнес, 15.11.2022
Их строят в Заиграевском районе
В Иркутск «прилетели» более 250 волнистых попугаев
В Иркутск «прилетели» более 250 волнистых попугаев
Бизнес, 14.11.2022
Декоративных птиц закупили иркутские зоомагазины
В Улан-Удэ сократят количество рекламных щитов
В Улан-Удэ сократят количество рекламных щитов
Бизнес, 14.11.2022
Количество наружной рекламы уменьшится на 22%
«Чудеса под Новый год» – новая акция от АТБ даёт шанс выиграть 202300 рублей
«Чудеса под Новый год» – новая акция от АТБ даёт шанс выиграть 202300 рублей
Бизнес, 14.11.2022
Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Чудеса под Новый год»
В Бурятии расторгнут контракт с проблемной дорожной фирмой
В Бурятии расторгнут контракт с проблемной дорожной фирмой
Бизнес, 12.11.2022
Компания не справилась с ремонтом дороги в срок
В Улан-Удэ производят ювелирные украшения ручной работы
В Улан-Удэ производят ювелирные украшения ручной работы
Бизнес, 12.11.2022
Rose Jewelry предлагает десятки товаров ручной работы
В Бурятии наградили призёров конкурса «100 лучших товаров России»
В Бурятии наградили призёров конкурса «100 лучших товаров России»
Бизнес, 10.11.2022
В список лучших товаров вошли хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия предприятий республики 
Предпринимателям Бурятии помогают получать кредиты на развитие бизнеса
Предпринимателям Бурятии помогают получать кредиты на развитие бизнеса
Бизнес, 09.11.2022
В 2022 году Гарантийным фондом были выданы поручительства на сумму более 1 млрд рублей
Продукция фабрики «Селенга» вошла в 100 лучших товаров России
Продукция фабрики «Селенга» вошла в 100 лучших товаров России
Бизнес, 09.11.2022
Высокую оценку экспертов получила докторская колбаса и молочные сосиски
Старейший производитель мебели в Бурятии – хранитель традиций столярного и плотницкого дела
Старейший производитель мебели в Бурятии – хранитель традиций столярного и плотницкого дела
Бизнес, 08.11.2022
Производственное объединение «ПОЛИСТРОЙДЕТАЛЬ» почти 100 лет занимается изготовлением мебели из натурального дерева, а также других столярных и погонажных изделий.
В Гусиноозёрске работает цех по производству хлебобулочных изделий
В Гусиноозёрске работает цех по производству хлебобулочных изделий
Бизнес, 05.11.2022
Предприятие «ИП Цыренов Н.Е.» печёт хлеб более 20 лет
Бурятские колбасы завоевывают рынки Дальнего Востока
Бурятские колбасы завоевывают рынки Дальнего Востока
Бизнес, 04.11.2022
Мясная фабрика «Селенга» расширяет ассортимент вкусной продукции и географию сбыта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^