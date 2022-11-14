В Иркутск «прилетели» более 250 волнистых попугаев

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Декоративных птиц закупили иркутские зоомагазины



Госинспекторы Россельхознадзора в пункте пропуска ОАО «Международный аэропорт Иркутск» проконтролировали при международных перевозках крупную партию пушнины. Баргузинский соболь в количестве 4 294 шкурки досматривался для отправки в Грецию. Используемый в восточной медицине и косметологии мускус (струя) кабарги общим весов около 20 кг – при направлении рейса в Корею.



Также в иркутские зоомагазины прибыли более 252 волнистых попугая из Краснодарского края. Помимо этого, пришло свыше двух тонн рыбы и морепродуктов из Московской области, Хабаровского и Приморского краёв.



- В соответствии с запретом ввоза на территорию Российской Федерации грузов без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов на рейсах, прибывающих из зарубежных стран и стран СНГ, изъято и уничтожено 32 партий запрещённой продукции. Должностными лицами отдела ветеринарного надзора на госгранице РФ и транспорте наложен 21 административный штраф, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

