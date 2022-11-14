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В Улан-Удэ сократят количество рекламных щитов

В Улан-Удэ сократят количество рекламных щитов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Количество наружной рекламы уменьшится на 22%

В Улан-Удэ планируют сократить количество рекламных конструкций. По мнению депутатов горсовета, город насыщен ненужной рекламой, которая раздражает жителей. Вопрос обсудили на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета.

В следующем году количество мест наружной рекламы уменьшится на 22%. По словам главного архитектора города Михаила Мясищева, в Улан-Удэ освободят некоторые места, где наблюдается перенасыщение рекламы. Но также есть участки, на которых рекламные баннеры менее востребованы, и больше идут в убыток.

- У нас перенасыщение мест ненужной рекламы. На сегодняшний день у нас есть 35 предполагаемых рекламных мест, которые могут заработать. Они сейчас рассматриваются мэром. Но на сегодняшний день, надо убрать лишний визуальный мусор и делать более качественно, - объяснил Мясищев.

Депутаты горсовета предположили, что вместе с рекламными конструкциями будут падать и доходы города. Однако Мясищев опроверг эти доводы. Он предложил найти «золотую середину», чтобы город имел достаточное, но не перенасыщенное рекламное пространство.

- Комитет по архитектуре довольно подробно отчитался о введении своей деятельности в направлении рекламы. К сожалению, бюджет у нас немного сократится, судя по отчёту. Но потенциальное развитие будет обсуждаться. Есть определённые планы, куда двигаться. Будем смотреть за ситуацией, - рассказал председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского совета депутатов Василий Цыремпилов.

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