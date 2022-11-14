«Чудеса под Новый год» – новая акция от АТБ даёт шанс выиграть 202300 рублей

Обладатель главного приза в размере 202 300 рублей будет объявлен в январе 2023 года. Помимо этого, будут разыграны 34 приза по 20 230 рублей (4 победителя в первую и по 5 победителей в каждую последующую неделю проведения акции).
- Новый год – время чудес и исполнения желаний. Наш банк поможет их реализовать. Взяв кредит, вы не только получите возможность купить всё, что планировали к Новому году, но и станете участником акции, в которой можно выиграть денежный приз, - рассказала Светлана Свиридова, управляющая филиалом АТБ в Республике Бурятия.
Напомним, что кредит наличными АТБ доступен от 4,9%, а при оформлении в приложении АТБ Мобайл – от 4,4%. Максимальная сумма составляет 3 миллиона рублей, срок – до 5 лет. Принять участие может любой гражданин России, которому исполнился 21 год, проживающий на территории обслуживания банка.
Подробности об акции и о самом кредите наличными можно найти на сайте АТБ, в офисе банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).
Период проведения Акции с 07.11.2022 по 25.12.2022 (Банк вправе изменить срок проведения Акции) Промежуточные периоды С 07.11.2022 – 13.11.2022; С 14.11.2022 – 20.11.2022; С 21.11.2022 – 27.11.2022; С 28.11.2022 – 04.12.2022; С 05.12.2022 - 11.12.2022; С 12.12.2022 – 18.12.2022; С 19.12.2022 – 25.12.2022. Основное условие участия в Акции: оформление потребительского кредита на сумму не менее 100 000 рублей. 34 призёра по окончанию каждого промежуточного периода. Выплата денежного вознаграждения Призёру в размере 20 230 рублей. Главный Призёр по итогу окончания Периода проведения Акции выплата денежного вознаграждения в размере 202 300 рублей . Уведомление Призёров по СМС (основной способ), иной дополнительный способ определенный со стороны Банка. Для получения Приза необходимо лично обратиться в Банк с паспортом гражданина РФ и ИНН. Срок предоставления документов 14 календарных дней с даты уведомления. Акция проводится на территории Российской Федерации. Организатор акции: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО). Универсальная лицензия № 1810, Юридический адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225. (далее – Банк). Данная Акция не является лотереей, либо иной игрой, основанной на риске.