«Чудеса под Новый год» – новая акция от АТБ даёт шанс выиграть 202300 рублей







Обладатель главного приза в размере 202 300 рублей будет объявлен в январе 2023 года. Помимо этого, будут разыграны 34 приза по 20 230 рублей (4 победителя в первую и по 5 победителей в каждую последующую неделю проведения акции).- Новый год – время чудес и исполнения желаний. Наш банк поможет их реализовать. Взяв кредит, вы не только получите возможность купить всё, что планировали к Новому году, но и станете участником акции, в которой можно выиграть денежный приз, - рассказала Светлана Свиридова, управляющая филиалом АТБ в Республике Бурятия.Напомним, что кредит наличными АТБ доступен от 4,9%, а при оформлении в приложении АТБ Мобайл – от 4,4%. Максимальная сумма составляет 3 миллиона рублей, срок – до 5 лет. Принять участие может любой гражданин России, которому исполнился 21 год, проживающий на территории обслуживания банка.Подробности об акции и о самом кредите наличными можно найти на сайте АТБ, в офисе банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).