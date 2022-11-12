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В Улан-Удэ производят ювелирные украшения ручной работы

В Улан-Удэ производят ювелирные украшения ручной работы
Бизнес,  Фото:предоставлено Rose Jewelry
Rose Jewelry предлагает десятки товаров ручной работы

Rose Jewelry - это ювелирные украшения, созданные руками бурятского дизайнера Розы.
 
Всего в ассортименте бренда насчитывает несколько десятков различных украшений, среди которых: серьги, колье, чокеры и браслеты.

Работы выполняются из различных материалов, как, например, яшма, металл с родиевым покрытием, и другие. А вставки зачастую выполнены из кристаллов Swarovski, перламутра, агата и т.д. По словам автора украшений, все изделия являются гипоаллергенными.

Все украшения создаются в единичном экземпляре, и по словам дизайнера, повторы бывают крайне редко, а в изготовлении используется высококачественная фурнитура, покрытая родием.

- Я графический дизайнер, сама любила всегда всё красивое, и моя наблюдательность привела к тому, что я увидела, много мастеров по России создающих красоту по новому течению - ювелирная бижутерия. И подумала: дай-ка попробую. Закупила первую партию и сделала свои первые изделия!, - делится создательница бренда Роза.


Впервые оказавшись на выставке в Москве, изделия Rose Jewelry получили много похвалы, что в результате мотивировало Розу на дальнейшую работу. С тех пор, украшения Rose Jewelry появлялись на выставках в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске.

Роза делится, что планирует и в дальнейшем развивать свой бренд. Прямо сейчас он проходит важный этап – выход на один из крупнейших маркетплейсов в России. В ближайших планах – запуск мужской коллекции украшений. На данный момент уже созданы пилотные версии мужских браслетов, анонс которых состоится в ближайшем будущем.

В 2022 году «Мой бизнес» оказал Rose Jewelry поддержку в поездке на выставку в Москву, а также выделил менеджера при выходе на маркетплейс, и оказал услуги по СММ-продвижению. 


Сделано в Бурятии 2022

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