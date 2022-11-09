Продукция фабрики «Селенга» вошла в 100 лучших товаров России

8 ноября на награждении победителей федерального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» награду получила мясоперерабатывающая фабрика «Селенга», которая входит в группу компаний «Титан». Кстати, недавно «Байкал-Daily» сообщал о планах расширения компании на рынки Дальнего Востока, и о том, какое внимание уделяет компания качеству и безопасности своей продукции.
Продукция фабрики «Селенга» стала дипломантом в номинации «Продовольственные товары», представив на конкурс свои вкуснейшие колбасные изделия – колбасу «Докторскую» и сосиски «Молочные».
- Статус сильной мясоперерабатывающей промышленной компании Бурятии подтверждает фабрика «Селенга». Мы являемся участником конкурса уже на протяжении нескольких лет. В 2022 году стали дипломантами с двумя видами продукции: это докторская колбаса и молочные сосиски, изготовленные по ГОСТу, - поделилась директор фабрики Ирина Арефьева. - В нашей продукции используется только высококачественная продукция наших местных производителей, которую мы собираем с районов – Джидинский, Закаменский, Заиграевский. Мы поддерживаем наш девиз «Богатство родного края».
Также конкурсная комиссия отметила сотрудника цеха фабрики, обвальщика мяса Алексея Голубева. Он получил почётный знак «Отличник качества». Алексей работает на фабрике уже восемь лет, добавила директор предприятия.
В прошлом году знак качества «100 Лучших товаров России» получили два сервелата от фабрики «Селенга» - сервелат «Ореховый» с кедровым орехом и сервелат «Фирменный».
Все победители федерального этапа конкурса теперь могут в течение двух лет применять на маркировке логотип (знак) «100 лучших товаров России».