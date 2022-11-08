08 ноября

07 ноября

Популярное

Старейший производитель мебели в Бурятии – хранитель традиций столярного и плотницкого дела

Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Производственное объединение «ПОЛИСТРОЙДЕТАЛЬ» почти 100 лет занимается изготовлением мебели из натурального дерева, а также других столярных и погонажных изделий.

Производственное объединение «Полистройдеталь» ведет свою историю с 1938 года. Изначально завод располагался в районе Батарейки города Улан-Удэ, его основным направлением была деревообработка. Состоял из лесопильного и столярного цехов. В 1948 году был построен еще плотничный цех и цех по изготовлению железобетонных изделий.

В начале 50-х темпы строительства, не только в республике, но и в стране нарастали, в связи с этим было принято решение о строительстве нового завода, которое началось в поселке Полигон г. Улан-Удэ, где он и расположен сейчас. К 1964 году новый завод заработал в полную силу. В 1977 году появился также цех по изготовлению дверных блоков, а в 1981 году заработал новый лесопильный цех. В 1986 году открылся плотничный цех по изготовлению половой рейки и погонажных изделий.

За 50 лет своей истории завод превратился в мощнейшее предприятие со штатом около 400 человек. В 1993 году завод получил свое нынешнее название «Полистройдеталь». Сейчас в производственное объединение «Полистройдеталь» входит три мощнейших завода: деревообрабатывающий завод, завод железобетонных изделий и завод по переработке и утилизации металлолома.

Предприятие создает свою мебель – кровати, столы, стулья, шкафы и различные элементы интерьера. Изготавливает двери, лестницы, подоконники. Производит погонажные изделия – вагонку, половую рейку, имитацию бруса, террасную и палубную доску, а также калиброванную доску для каркасного домостроения.

- Главное для нас – обеспечить каждого жителя Республики максимально прочной и надежной продукцией. Наша цель: красивые, надежные деревянные изделия – для уюта в Вашем доме, надолго!
Много лет мы трудимся над выполнением этой задачи и не планируем изменять этому стремлению. Взять, к примеру, наши стулья, мы их испытываем весом в 5,2 тонны – кто ещё может похвастаться такой прочностью? Начиная с отбора сырья, разработки конструктива будущих моделей, заканчивая приёмкой изделия на склад – специалисты внимательно контролируют каждый этап, чтобы наши покупатели получали ещё и эстетическое удовольствие от владения, производимой нами, продукцией, - рассказывает директор предприятия.

- В рамках собственной инвестпрограммы предприятие в этом году приобрело новое автоматизированное оборудование для изготовления сложных декоративных элементов мебели, дверей и, для расширения собственного ассортимента, - сообщили сотрудники цеха.

Предприятие «Полистройдеталь» на сегодня полностью обеспечивает своей продукцией рынок республики. В 2022 году предприятие с новым для себя продуктом (калиброванная доска камерной сушки для каркасного домостроения) вышло на рынок Хабаровского и Приморского края. В планах у предприятия на 2023 год не только расширить объём поставляемой продукции в дальневосточные и центральные регионы России, но и пополнить свою продукцию новыми и качественными изделиями.

Сделано в Бурятии 2022

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Старейший производитель мебели в Бурятии – хранитель традиций столярного и плотницкого дела
Старейший производитель мебели в Бурятии – хранитель традиций столярного и плотницкого дела
Бизнес, 08.11.2022
Производственное объединение «ПОЛИСТРОЙДЕТАЛЬ» почти 100 лет занимается изготовлением мебели из натурального дерева, а также других столярных и погонажных изделий.
В Гусиноозёрске работает цех по производству хлебобулочных изделий
В Гусиноозёрске работает цех по производству хлебобулочных изделий
Бизнес, 05.11.2022
Предприятие «ИП Цыренов Н.Е.» печёт хлеб более 20 лет
Бурятские колбасы завоевывают рынки Дальнего Востока
Бурятские колбасы завоевывают рынки Дальнего Востока
Бизнес, 04.11.2022
Мясная фабрика «Селенга» расширяет ассортимент вкусной продукции и географию сбыта
В Бурятии призвали создать ассоциацию владельцев аттракционов
В Бурятии призвали создать ассоциацию владельцев аттракционов
Бизнес, 03.11.2022
Предприниматели, занятые в сфере аттракционов, обратились к Гостехнадзору с особой просьбой
В Бурятии в «чёрный список» попала московская компания
В Бурятии в «чёрный список» попала московская компания
Бизнес, 01.11.2022
Дорожная компания не сумела выполнить контракт
Авиакомпания «Аврора» ответила на обвинения Счётной палаты в завышении суммы субсидий
Авиакомпания «Аврора» ответила на обвинения Счётной палаты в завышении суммы субсидий
Бизнес, 01.11.2022
Аудиторы обвинили её в необоснованном получении 1,5 млн рублей
Санатории Бурятии стали самыми популярными на ноябрьские праздники в ДФО
Санатории Бурятии стали самыми популярными на ноябрьские праздники в ДФО
Бизнес, 01.11.2022
Эксперты подсчитали среднюю стоимость отдыха в санаториях
МегаФон запустил в рознице сервис оплаты частями «Яндекс Сплит»
МегаФон запустил в рознице сервис оплаты частями «Яндекс Сплит»
Бизнес, 31.10.2022
Компания зафиксировала интерес клиентов к сервису уже на этапе пилотного проекта
В Улан-Удэ более 20 лет работает цех по производству мебели
В Улан-Удэ более 20 лет работает цех по производству мебели
Бизнес, 29.10.2022
Компания «Мебельный рай» начинала с закупа импортной мебели, затем запустили собственное производство
В Бурятии из оборота изъяли 8 тонн некачественной курятины
В Бурятии из оборота изъяли 8 тонн некачественной курятины
Бизнес, 28.10.2022
Роспотребнадзор озвучил итоги надзора за качеством и безопасностью мясной продукции с начала года
В Бурятии «управляшку» крупно оштрафовали за отсутствие ремонта
В Бурятии «управляшку» крупно оштрафовали за отсутствие ремонта
Бизнес, 27.10.2022
Управляющая компания не делала ремонт в подъездах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^