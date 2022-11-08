Старейший производитель мебели в Бурятии – хранитель традиций столярного и плотницкого дела

Производственное объединение «ПОЛИСТРОЙДЕТАЛЬ» почти 100 лет занимается изготовлением мебели из натурального дерева, а также других столярных и погонажных изделий.



Производственное объединение «Полистройдеталь» ведет свою историю с 1938 года. Изначально завод располагался в районе Батарейки города Улан-Удэ, его основным направлением была деревообработка. Состоял из лесопильного и столярного цехов. В 1948 году был построен еще плотничный цех и цех по изготовлению железобетонных изделий.



В начале 50-х темпы строительства, не только в республике, но и в стране нарастали, в связи с этим было принято решение о строительстве нового завода, которое началось в поселке Полигон г. Улан-Удэ, где он и расположен сейчас. К 1964 году новый завод заработал в полную силу. В 1977 году появился также цех по изготовлению дверных блоков, а в 1981 году заработал новый лесопильный цех. В 1986 году открылся плотничный цех по изготовлению половой рейки и погонажных изделий.



За 50 лет своей истории завод превратился в мощнейшее предприятие со штатом около 400 человек. В 1993 году завод получил свое нынешнее название «Полистройдеталь». Сейчас в производственное объединение «Полистройдеталь» входит три мощнейших завода: деревообрабатывающий завод, завод железобетонных изделий и завод по переработке и утилизации металлолома.



Предприятие создает свою мебель – кровати, столы, стулья, шкафы и различные элементы интерьера. Изготавливает двери, лестницы, подоконники. Производит погонажные изделия – вагонку, половую рейку, имитацию бруса, террасную и палубную доску, а также калиброванную доску для каркасного домостроения.



- Главное для нас – обеспечить каждого жителя Республики максимально прочной и надежной продукцией. Наша цель: красивые, надежные деревянные изделия – для уюта в Вашем доме, надолго!

Много лет мы трудимся над выполнением этой задачи и не планируем изменять этому стремлению. Взять, к примеру, наши стулья, мы их испытываем весом в 5,2 тонны – кто ещё может похвастаться такой прочностью? Начиная с отбора сырья, разработки конструктива будущих моделей, заканчивая приёмкой изделия на склад – специалисты внимательно контролируют каждый этап, чтобы наши покупатели получали ещё и эстетическое удовольствие от владения, производимой нами, продукцией, - рассказывает директор предприятия.



- В рамках собственной инвестпрограммы предприятие в этом году приобрело новое автоматизированное оборудование для изготовления сложных декоративных элементов мебели, дверей и, для расширения собственного ассортимента, - сообщили сотрудники цеха.



Предприятие «Полистройдеталь» на сегодня полностью обеспечивает своей продукцией рынок республики. В 2022 году предприятие с новым для себя продуктом (калиброванная доска камерной сушки для каркасного домостроения) вышло на рынок Хабаровского и Приморского края. В планах у предприятия на 2023 год не только расширить объём поставляемой продукции в дальневосточные и центральные регионы России, но и пополнить свою продукцию новыми и качественными изделиями.



