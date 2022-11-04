Бурятские колбасы завоевывают рынки Дальнего Востока

Мясная фабрика «Селенга» расширяет ассортимент вкусной продукции и географию сбыта



Мясоперерабатывающая фабрика «Селенга» работает на рынке с 2009 года. Входит в группу компаний «Титан». За 13 лет своей работы продукция фабрики уже успела полюбиться жителям и гостям нашей республики. В ассортименте известного бренда - более 300 наименований оригинальной мясной продукции.



Фабрика «Селенга» производит мясо, вареные и полукопчёные колбасы. Изготавливает домашние мясные полуфабрикаты: буузы, пельмени, котлеты, куриную продукцию. Готовит для жителей Бурятии и других регионов вкуснейшие мясные деликатесы по особой рецептуре: холодец, зельц, мясные чипсы и многое другое.



В производстве фабрика «Селенга» использует экологически чистое мясо птицы, свинину, говядину, конину, дичь, привезённые из Закаменского, Джидинского и других районов республики, в полной мере подтверждая свой девиз «Богатство родного края».



На сегодня продукцию фабрики «Селенга» можно найти в каждой торговой точке Бурятии. Это супермаркеты торговой сети ГК «Титан», торговые сети «Барис», «Находка», «Стоп-Цен», магазины от Бурятской мясоперерабатывающей компании (БМПК), от Бурятхлебпрома (БХП), Бурятмяспрома (БМП) города Улан-Удэ.



- Широко представлена наша продукция в районах республики и в торговых сетях соседних регионов: Иркутской области и Забайкальском крае. Компания также отгружает свою продукцию в государственные учреждения: республиканскую больницу, детские сады, школы, УФСИН №8, - рассказывает директор фабрики Ирина Арефьева.



К своему дню рождения 26 ноября фабрика «Селенга» подошла с серьёзными планами и перспективами. Компания планирует в 2023 году активно расширять рынок сбыта своей продукции на Якутию, Хабаровский край, Новосибирскую область и Хакасию.



- Самая главная задача, стоящая сейчас перед нами – эта выработка качественной, конкурентоспособной продукции, укрепление бренда, завоевание новых рынков сбыта, и, что очень важно, доверия потребителей. Мы стараемся и дальше расширять ассортимент выпускаемой продукции, оперативно выдвигать на рынок новые продукты, не имеющие аналогов в республике. Высокое внимание мы уделяем, прежде всего, качеству и безопасности сырья и ингредиентов, - подчёркивает директор.



- К примеру, при копчении колбасных изделий и куриной продукции на фабрике используются варильно-коптильные камеры, работающие на натуральной буковой щепе. Это позволяет добиться неповторимого домашнего вкуса, как если бы вы приготовили сами, - делится секретами производства Ирина Арефьева.



Сейчас на предприятии трудится 150 человек на площади почти 5000 квадратных метров. Предприятие оснащено мощным современным оборудованием, позволяющее производить 4 тыс. тонн высококачественной готовой продукции в год.

