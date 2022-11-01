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В Бурятии в «чёрный список» попала московская компания

В Бурятии в «чёрный список» попала московская компания
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Дорожная компания не сумела выполнить контракт

Бурятское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Гранта Строй». Соответствующее обращение подал Баргузинский районный комитет имущественных отношений, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.

В августе московская компания победила на торгах и заключила контракт на содержание автомобильных дорог стоимостью более 2 млн рублей.

По условиям договора работы нужно было выполнить до конца октября, однако на дату обращения заказчика в УФАС подрядчик к выполнению работ так и не приступил.

Теперь после включения в «чёрный список» столичная компания в течение двух лет не сможет претендовать на заключение госконтрактов.
УФАС

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