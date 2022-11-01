Эксперты подсчитали среднюю стоимость отдыха в санаториях
Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по популярности отдыха на ноябрьские праздники в этом году. В первую тройку лидеров по популярности отдыха в ДФО входит Бурятия, Приморский край, Еврейская АО.
Средняя стоимость отдыха в санаториях Бурятии составит 7620 рублей в сутки за двух человек за проживание, питание и лечебные процедуры. В Приморском крае можно отдохнуть за 8960 рублей в сутки, и в Еврейской автономной области – за 6910 рублей.
Для сравнения, за санаторно-курортный отдых на ноябрьские праздники в Сочи отдыхающие заплатят в среднем 11100 рублей за двоих в сутки, в Алтайском крае - 11380 рублей, в Тюменской области - 10120 рублей.
Самыми популярными регионами для санаторно-курортного отдыха в России традиционно остаются Ставрополье (11020 руб.), Москва (10100 руб.), Краснодарский край (9790 руб.), Московская область (10410 руб.), Татарстан (6320 руб.).
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Бурятия в этом же рейтинге занимала третье место, уступив Приморскому краю и Еврейской АО.
Рейтинг составлен по данным анализа популярности отдыха в санаториях России в 2022 году.
Санатории Бурятии стали самыми популярными на ноябрьские праздники в ДФО
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