МегаФон запустил в рознице сервис оплаты частями «Яндекс Сплит»

Компания зафиксировала интерес клиентов к сервису уже на этапе пилотного проекта



С июня спрос на смартфоны и другие товары в рознице МегаФона активно растёт. Вместе с тем увеличивается потребность в рассрочках, кредитах и альтернативных способах оплаты.



МегаФон первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями «Яндекс Сплит». В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями достаточно только номера телефона.



- Доля клиентов, использующих кредиты и рассрочки в нашей рознице, постоянно растёт и уже сейчас составляет 50%. Для оплаты с помощью «Яндекс Сплит», в отличие от кредитов, достаточно указать только номер телефона. На этапе пилотного проекта мы фиксировали высокий интерес к сервису оплаты частями. Шесть из десяти покупателей выбирают срок оплаты на четыре месяца, – комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.



- Наша задача – дать пользователям простой и прозрачный финансовый инструмент, который позволяет удобнее планировать свои покупки. Мы видим, что пользователи уже активно используют BNPL-сервисы в онлайне, и хотим масштабировать возможности сервиса оплаты частями «Яндекс Сплит» и на офлайн-покупки, – говорит Юлия Лебедева, руководитель продукта «Яндекс Сплит».



В МегаФоне около 80% покупок частями приходится на смартфоны. Также клиенты оплачивают частями наушники и аксессуары.

