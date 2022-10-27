Управляющая компания не делала ремонт в подъездах
В Гусиноозёрске управляющая компания попала под крупный штраф за неисполнение обязательств по договору с собственниками по ремонту подъездов. Работы должны были быть выполнены ещё в 2020 году, но до настоящего времени ничего не сделано. Госстройжилнадзор по жалобам жильцов выехали на проверку.
- Работы по текущему ремонту подъездов дома в Гусиноозёрске были запланированы на 2020 год. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией они не были начаты и в 2021 году. Но в настоящее время они до сих пор не окончены. Лишь один из трёх подъездов многоквартирного дома был отремонтирован к холодам. В ходе выездной проверки был проведён осмотр и составлен акт об устранении нарушений, - сообщает пресс-служба Госстройжилнадзора.
Сотрудники «управляшки» обещали выполнить все работы в следующем году. Однако от административной ответственности им уклониться не получилось. Организацию оштрафовали на 250 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований.
- Заключая договор с управляющей организацией, жильцы рассчитывают на исполнение обязательств и защиту своих прав. Растягивать запланированные работы на четыре года недопустимо, все форс-мажорные обстоятельства давно исчерпаны. Лицензиаты в сфере ЖКХ обязаны действовать в рамках закона, который предписывает строгое соблюдение требований и постоянный контроль за работой со стороны надзорных органов. Важно сделать выводы и правильно организовать свою работу, - подчеркнул зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
В Бурятии «управляшку» крупно оштрафовали за отсутствие ремонта
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