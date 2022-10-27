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В Бурятии будут собирать сельхозмашины

В Бурятии будут собирать сельхозмашины
Бизнес,  Фото:пресс-служба МСХиП РБ
Производство откроется на базе Новобрянского ремонтного завода

В Бурятии подписано соглашение о намерении реализации инвестиционного проекта «Крупноузловая сборка сельскохозяйственных машин в Республике Бурятия». Его подписали 25 октября глава Заиграевского района Виталий Шальков и гендиректор ООО «Трактор 03» Владимир Колесов.

Производство откроют на базе старого Новобрянского ремонтного завода. В помещении размером 1410 квадратных метров имеется свет и подключено водоснабжение. Для запуска проекта необходимо лишь перекрыть крышу, заменить окна и провести косметический ремонт.

Реализация проекта планируется в 2023-2025 годах. Сельхозмашины будут собирать из комплектов, поставляемых из Беларуси компанией «Лидсельмаш».

По словам министра сельского хозяйства Галсана Дареева, это начало реализации тех договорённостей, которые были достигнуты в ходе визита бурятской делегации в Беларусь под руководством главы республики Алексея Цыденова. В ходе визита было проведено совещание, на котором встретились представители бизнеса, банков, торговых организаций и производители сельхозтехники Беларуси. Результатом совещания было подписание соглашения о сотрудничестве.

Планируемая мощность производства на первых порах: 200 пресс-подборщиков и роторных косилок в год. Далее количество производимой продукции будет увеличиваться. Стоимость проекта оценивается в 120 миллионов рублей.

- Реализация данного проекта будет способствовать модернизации агропромышленной отрасли Республики Бурятия, обеспечению сельскохозяйственной техникой и оборудованием, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
Бурятия сельское хозяйство машиностроение сельскохозяйственная техника Заиграевский район

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