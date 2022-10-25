Управляющие организации Бурятии рискуют потерять лицензии

Пока подано лишь около 30 заявлений



1 ноября истекает срок подачи заявлений на продление лицензий для управляющих компаний, однако на сегодняшний день в Бурятии подано лишь около 30 заявлений. Госстройжилнадзор предупреждает, что нужно соблюсти процедуру, чтобы впоследствии не потерять лицензию.



- В октябре истекает срок лицензий на ведение предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами для тех организаций, что получили её до 2018 года. Из 118 таких организаций заявления на продление подали лишь чуть более 30-ти, тогда как последний срок подачи заявления - 1 ноября, - пояснили в Госстройжилнадзоре.



Порядок процедуры продления лицензии на управление многоквартирными домами зафиксирован в статье 18 федерального закона №99 от 4 мая 2011 года. Процедура занимает 15 дней. Сейчас на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий увеличение сроков продления лицензии, но чтения назначены лишь на 8 ноября.



Те управляющие организации, которые ждут положительного решения законодателя и не подают заявление на продление лицензии, должны понимать риски. Если заявление на продление не подано в срок в соответствии с действующими нормами закона, а новый проект не будет согласован, то автоматически лицензия будет аннулирована.



- Не направляя документы на продление лицензии, управляющие организации подводят также и жильцов. Ведь они могут оказаться в ситуации, когда управляющей, выбранной собственниками, на доме не будет из-за отсутствия законных оснований на ведение дел. Если сроки исполнения действующего законодательства истекают ранее рассмотрения новых правил, нужно не ждать, а следовать установленной процедуре, - подчеркнул заместитель председателя правительства Евгений Луковников.



Для соблюдения законодательства организации необходимо направить заявление на продление лицензии в Госстройжилнадзор через портал «Госуслуги». До конца 2022 года госпошлину за продление оплачивать не нужно.

