На 11% больше жителей Бурятии отправились на Эльбрус в этом году

МегаФон подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3890 м над уровнем моря. Туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/с
Эльбрус — одна из наиболее популярных туристических точек в России. В этом году самую величественную горную вершину страны захотело увидеть на 11% жителей Республики Бурятия больше, чем в прошлом. Вырос и мобильный трафик туристов из нашего региона – на 41%, а общий объём переданных фото и видео составляет более 350 гигабайтов. Этого достаточно, чтобы поделиться 70 тысячами снимков с красотами Эльбруса.
Наличие мобильной связи на горной вершине – вопрос безопасности и здоровья туристов. Благодаря устойчивому голосовому сигналу и высокоскоростному мобильному интернету альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации.
Новая базовая станция стала самым высокогорным объектом связи в Восточной Европе. После её запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. На этой территории расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию на большой высоте перед штурмом вершины.
Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, был разработан специальный металлический термобокс, в который специалисты МегаФона поместили базовую станцию. Бокс оснащён климатическим оборудованием и автоматической системой управления, что даёт возможность обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры.
- Северный Кавказ — популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в регионе. Например, в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике «Сарыкум», которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций, — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.
На 11% больше жителей Бурятии отправились на Эльбрус в этом году
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