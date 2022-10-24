В Улан-Удэ подвели итоги окружного конкурса «Туристический сувенир»



1 место — Сувенирная продукция с авторской росписью с багульником – местной достопримечательностью, ИП Фёдорова М.В., Мастерская «Матрёна», Чита, Забайкальский край



Линейка туристических сувениров музея



1 место — «Арт-Бэлиг», Национальный музей Республики Бурятия, Улан-Удэ, Республика Бурятия



Сувенир города



Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)

3 место — Коллекция мыла «Омогорхол», Хандакова Бальжи-Нима Ракшаиновна, Агинское, Забайкальский край

3 место — Мыло «Соёмбо», Вандышева Елена Адреевна, МылоМилое, Улан-Удэ, Республика Бурятия



Сувенир музея



Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)

3 место — Куколки из костяшек, Жаргалова Дарицырен Дамбиевна, МБОУ «Таптанайская СОШ», Узон, Забайкальский край



Сувенир региона



Эконом-класс (до 200 руб.)

1 место — Ручка сувенирная «Нерпа», Акинфеева Ирина Ивановна, творческая мастерская Чудодел, Улан-Удэ, Республика Бурятия

2 место — Магнит «Байкал», Лариса Витальевна Мясищева, М БУ ДО «ДТОР города Улан-Удэ», Улан-Удэ, Республика Бурятия



Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)

2 место — Фигурка «Символ года – тигр», Акинфеева Ирина Ивановна, творческая мастерская Чудодел, Улан-Удэ, Республика Бурятия



Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)

1 место — Колокольчик «Мать Бурятия», Лариса Витальевна Мясищева, Улан-Удэ, Республика Бурятия

2 место — Матрёшка «Кот манул», ИП Фёдорова М.В., Мастерская «Матрёна», Чита, Забайкальский край

3 место — Сувениры Бурятии «Ярууна», Жапова Туяна Батожаргаловна, Улан-Удэ, Республика Бурятия



VIP (от 3000 руб.)

2 место — Валяная накидка на автокресло, Мархоева Норжимо Кимовна, Таптанай, Забайкальский край

2 место — Кулон из Бурятии, Кочетова Элеонора Васильевна, Улан-Удэ, Республика Бурятия

2 место — Сувениры Бурятии «Ярууна», Жапова Туяна Батожаргаловна, магазин «Цветы и сувениры», Улан-Удэ, Республика Бурятия



Сувенир события



Эконом-класс (до 200 руб.)

1 место — Магнит «Байкальская рыбалка», Акинфеева Ирина Ивановна, творческая мастерская Чудодел, Улан-Удэ, Республика Бурятия



Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)

1 место — Сувенирная продукция к фестивалю Хорхог (Баранина на камнях) в Забайкальском крае, ИП Фёдорова М.В., Мастерская «Матрёна», Чита, Забайкальский край

2 место — Сагаалганай бэлэг, Хандакова Бальжи-Нима Ракшаиновна, Агинское, Забайкальский край



Сувенир туристического маршрута



Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)

Специальный диплом: «За поддержку бренда Солнечной Бурятии», Заколка-брошь Одуванчик, Болобнова Наталья Константиновна, Улан-Удэ, Республика Бурятия



Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)

1 место — Матрешка Даурские совы, ИП Фёдорова М.В., Мастерская «Матрёна», Чита, Забайкальский край



Сувенир-игрушка



Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)

2 место — Ватная ёлочная игрушка «Иван да Варвара», Шестакова Людмила Васильевна, Улан-Удэ, Республика Бурятия

3 место — Головоломка и игра в шагай (костяшки), Цыдыпова Соёлма Галсандоржиевна, МАУДО Агинский Дом детского творчества им. И.Д. Кобзона, Агинское, Забайкальский край



Этнографический сувенир



Эконом-класс (до 200 руб.)

1 место — Магнит «Бурятия», Лариса Витальевна Мясищева, МБУ ДО «ДТОР города Улан-Удэ», Улан-Удэ, Республика Бурятия



Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)

1 место — Колокольчик «Дацан», Лариса Витальевна Мясищева, Улан-Удэ, Республика Бурятия

2 место — Набор магнитов «Забайкальские эвенки», ИП Фёдорова М.В., Мастерская «Матрёна», Чита, Забайкальский край

Специальный диплом: «За экологичный подход к использованию материалов», Залуушуул, Батожаргалова Ольга Борисовна, Агинское, Забайкальский край



Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)

1 место — «Дангина — Ангара дочь мудрого Байкала», Будаева Ирина Валерьевна, МБОУ ДО РЦДО МО «Курумканский район», Курумкан, Республика Бурятия

2 место — Коллекция оберегов, Дармаева Туяна Дашиевна, Агинское, Забайкальский край

3 место — Подставка для аромапалочек «Воин-защитник Гэсэр», Моргунова Валерия Ивановна, Студия керамики «Liubo», Чита, Забайкальский край



VIP (от 3000 руб.)

1 место — Шкатулка резная, Дугарон Елена Цыбиковна, Мастерская этнической мебели «Сундуки Бурятии», Улан-Удэ, Республика Бурятия

1 место — Статуэтка «Нирвана», Дондоков Болот Базаржапович, ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края», Агинское, Забайкальский край

2 место — Поднос, Дугарон Елена Цыбиковна, Мастерская этнической мебели «Сундуки Бурятии», Улан-Удэ, Республика Бурятия





20 октября в Улан-Удэ состоялся финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Дальневосточного федерального округа. Всего на конкурс поступило 152 заявки, в финале было представлено более 120 изделий.В этот день на площадке гостиницы «Бурятия» прошла выставка туристических сувениров, в ходе которой экспертный совет конкурса оценил работы финалистов. 21 октября была проведена церемония награждения лауреатов.Изделия, занявшие 1, 2 и 3 места в официальных номинациях, получили право на участие в общенациональном финале всероссийского конкурса «Туристический сувенир», который пройдёт со 2 по 4 декабря в Кирове.Как сообщает пресс-служба конкурса, лауреатами всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Дальневосточного федерального округа 2022 стали следующие представители Бурятии и Забайкалья:2 место — Коллекция травяного чая, ARONA, Улан-Удэ, Республика Бурятия2 место — Линейка джемов с кедровыми орехами, ООО «Надежда», Выдрино, Республика Бурятия1 место — «Подарок с Байкала», ООО «Гранд», Чайный букет, Улан-Удэ, Республика Бурятия2 место — Набор джемов с кедровыми орехами, ООО «Надежда», Выдрино, Республика Бурятия3 место — «Забайкальский подсолнух», Сушков Вячеслав Петрович, Мастерская вкуса Сушковых, Чита, Забайкальский край1 место — Линейка морсов, ООО «Надежда», Выдрино, Республика Бурятия3 место — Линейка травяных чаёв, ООО «Гранд», Чайный букет, Улан-Удэ, Республика БурятияСпециальный диплом: «За сохранения традиций сбора трав», Дикоросы Чикоя, Борисова Ирина Ивановна, Чикой, Республика Бурятия1 место — Коллекция фиточаев «Алтан Зула», Санданова Ирина Батомункуевна, Агинская Буддийская академия, Агинское, Забайкальский край1 место — Подарочная серия «Гостеприимная Бурятия» сок и сироп облепиховый, ООО МИП «Ардан», Улан-Удэ, Республика Бурятия2 место — Серия сиропов-бальзамов на растительном сырье «Сила земли бурятской», ООО МИП «Ардан», Улан-Удэ, Республика Бурятия2 место — Сувенирные открытки по мотивам бурятских картин в стиле «Буряад зураг», Намсараева Алтына Леонидовна, Закаменск, Республика Бурятия2 место — «Неизвестный, известный Чикой», Хмельницкая Ирина Геннадьевна, Чикой, Республика Бурятия3 место — Декоративные маски «Хунну», Дондоков Болот Базаржапович, ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края», Агинское, Забайкальский край2 место — Ручка, приносящая удачу, Перенгалаев Алдар Шойжамсоевич, Кижинга, Республика Бурятия3 место — Керамическая статуэтка Усан Лопсон, Лариса Витальевна Мясищева, Улан-Удэ, Республика Бурятия