В Бурятии построят пятизвёздочный курорт на Байкале

Бизнес, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Первые 100 номеров планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году



Соглашение о сотрудничестве по реализации нового инвестиционного проекта в сфере гостиничного бизнеса на территории Бурятии подписали корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания «Космос Отель Байкал». Документ подписан в рамках деловой программы форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры-2022».



Новый резидент ОЭЗ «Байкальская Гавань» намерен создать на восточном побережье озера Байкал загородный многофункциональный комплекс премиального класса «Cosmos Collection Baikal Resort». Природно-оздоровительный курорт под брендом «Cosmos Collection» уровня 5 звезд будет занимать 382 га на участке «Бухта Безымянная» особо-экономической зоны «Байкальская Гавань». Объект, рассчитанный на 360 номеров, будет иметь выход на береговую линию протяжённостью более 4 км. Объём инвестиций составит порядка 11 млрд рублей.



Строительство предполагает три стадии. Сначала будет введена гостиница на 100 номеров, 14 дуплексов и 12 коттеджей, затем – геотермальный спа, конгресс-центр и дома с лаундж зонами и сопутствующей рекреационной инфраструктуры. Третья очередь предполагает строительство глэмпингов, дополнительно 20 дуплексов и 25 коттеджей, а также 4 банных комплекса.



В основу концепции эко-курорта заложена синергия рекреационного туризма и восточной медицины. Архитектурно-функциональные решения проекта, нацеленного на создание в Бурятии новой точки притяжения, будут учитывать географические и природные особенности локации.



- Во всех соцопросах Байкал входит в тройку тех мест, где хочет побывать каждый турист, чтобы прикоснуться к его уникальной девственной природе. Это тренд на долгие годы. К тому же активное развитие Дальнего Востока даёт нам возможность рассчитывать на то, что курорт будет востребован у гостей. Проект реализуем с нуля. На сегодняшний день уже завершаем проектирование и весной планируем выйти на строительно-монтажные работы. У нас жёсткий график. Первые 100 номеров сдадим в эксплуатацию в 2024 году, а весь отель – в третьем квартале 2027-го, - рассказал генеральный директор ООО «Космос Отель Байкал» Юрий Молодченко.



Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, в ДФО около 300 резидентов ТОР и СПВ инвестируют в строительство отелей, здравниц и баз отдыха. Из них 25 уже успешно реализовали заявленные проекты. В экономику Дальнего Востока вложено 31,7 млрд рублей, более 2,1 тыс. дальневосточников трудятся в сфере гостеприимства.



