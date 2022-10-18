В Бурятии «Россетям» предложили заплатить за вред дороге

Бизнес, Фото: минтранс Бурятии

Большегрузы разбивают дорогу при строительстве ЛЭП



Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников призвал «Россети» компенсировать затраты на содержание дороги на севере республики.



- Евгений Луковников встретился с руководством ПАО «Россети» по вопросу восстановления «разбитых» участков дороги Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо. В этом году в рамках крупномасштабного строительства второй ветки БАМа компания «Россети» продолжает возведение крупной высоковольтной воздушной линии. В связи с этим поток большегрузов увеличился, и дорожные службы в рамках лимитов, выделенных на содержание дороги, с такими объёмами работ уже не справляются, - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.



В настоящее время состояние региональной дороги Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо заметно ухудшилось, подчёркивают в минтрансе. Так что правительство Бурятии предложило ПАО «Россети» компенсировать часть затрат на содержание этой дороги.



- Переговоры продолжаются, но пока говорить о каких-либо результатах рано. Необходимо проработать детали, например, нужно понять, какой ущерб наносится большегрузами, на каких участках. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем, - отметил Евгений Луковников.



- Если раньше достаточно было сделать планировку дороги раз или два в месяц, то теперь эти работы необходимо выполнять шесть-семь раз в месяц. К сожалению, в рамках лимитов, выделенных на содержание дороги, тот объем работ, который необходим сегодня, мы выполнить не можем, - рассказал и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.



Между тем, в настоящее время идёт ремонт участков дороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо со 136 по 140 км и с 340 по 355 км.



В ближайшее время на дороге будет организовано дежурство передвижного поста весового контроля.



