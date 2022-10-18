В Бурятии «Россетям» предложили заплатить за вред дороге

Большегрузы разбивают дорогу при строительстве ЛЭП
Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников призвал «Россети» компенсировать затраты на содержание дороги на севере республики.
- Евгений Луковников встретился с руководством ПАО «Россети» по вопросу восстановления «разбитых» участков дороги Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо. В этом году в рамках крупномасштабного строительства второй ветки БАМа компания «Россети» продолжает возведение крупной высоковольтной воздушной линии. В связи с этим поток большегрузов увеличился, и дорожные службы в рамках лимитов, выделенных на содержание дороги, с такими объёмами работ уже не справляются, - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
В настоящее время состояние региональной дороги Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо заметно ухудшилось, подчёркивают в минтрансе. Так что правительство Бурятии предложило ПАО «Россети» компенсировать часть затрат на содержание этой дороги.
- Переговоры продолжаются, но пока говорить о каких-либо результатах рано. Необходимо проработать детали, например, нужно понять, какой ущерб наносится большегрузами, на каких участках. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем, - отметил Евгений Луковников.
- Если раньше достаточно было сделать планировку дороги раз или два в месяц, то теперь эти работы необходимо выполнять шесть-семь раз в месяц. К сожалению, в рамках лимитов, выделенных на содержание дороги, тот объем работ, который необходим сегодня, мы выполнить не можем, - рассказал и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.
Между тем, в настоящее время идёт ремонт участков дороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо со 136 по 140 км и с 340 по 355 км.
В ближайшее время на дороге будет организовано дежурство передвижного поста весового контроля.
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