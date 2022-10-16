Улан-удэнка развивает бизнес по пошиву детских платьев

Компания шьёт платья индивидуально для каждого ребёнка, а также предоставляет возможность взять платье на прокат
Компания по пошиву детских платьев под брендом Vikki love dress начала свою работу в 2018 году. Весь ассортимент товаров они отшивают сами, а их швейный цех расположен в Улан-Удэ.
Начинала компания с пошива единичных экземпляров. На сегодняшний день Vikki love dress занимается пошивом детских платьев в больших объёмах. С этого года они выпустили дополнительную линейку трикотажных изделий для маленьких детей и подростков под маркой It’s time. Также бренд позволяет взять платье на прокат.
- По платьям у нас довольно широкий спектр работы. Мы шьём по каждому ребёнку индивидуально, любое платье по меркам маленькой принцессы. Очень актуально использовать такую услугу на фотосессию, утренник (осенний или новогодний к примеру!) или же для выпускного в детских садах. Работаем с принцессами с 86 до 140 роста, - рассказывает основатель бренда Vikki love dress Эржена Михайлова.
В планах у основательницы бренда не останавливаться, масштабировать линейки товаров и увеличивать мощности швейного цеха.
- Наши планы всегда амбициозные! Немного про функционал нашего швейного цеха. Мы сотрудничаем с другими брендами по услугам пошива. Что очень облегчает предпринимательскую жизнь наших коллег. И, естественно, будем двигаться в сторону расширения и тотального масштабирования наших брендов, так и мощностей швейного цеха, - поделались Эржена Михайлова.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе бренд выступил на международной выставке «Детская и юношеская мода» в Москве. Компания Vikki love dress стала участницей мероприятия при поддержке центра «Мой Бизнес».
- «Центр «Мой бизнес» помог предпринимателям оплатить организационный взнос за участие в выставке, аренду выставочной площади и выставочного оборудования. Участникам выставки также были изготовлены полиграфические материалы для успешной презентации своих брендов, – отметила Ирина Медведкова, руководитель центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Улан-удэнка развивает бизнес по пошиву детских платьев
Бизнес, Фото:
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