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Улан-удэнка развивает бизнес по пошиву детских платьев

Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Компания шьёт платья индивидуально для каждого ребёнка, а также предоставляет возможность взять платье на прокат

Компания по пошиву детских платьев под брендом Vikki love dress начала свою работу в 2018 году. Весь ассортимент товаров они отшивают сами, а их швейный цех расположен в Улан-Удэ.

Начинала компания с пошива единичных экземпляров. На сегодняшний день Vikki love dress занимается пошивом детских платьев в больших объёмах. С этого года они выпустили дополнительную линейку трикотажных изделий для маленьких детей и подростков под маркой It’s time. Также бренд позволяет взять платье на прокат.

- По платьям у нас довольно широкий спектр работы. Мы шьём по каждому ребёнку индивидуально, любое платье по меркам маленькой принцессы. Очень актуально использовать такую услугу на фотосессию, утренник (осенний или новогодний к примеру!) или же для выпускного в детских садах. Работаем с принцессами с 86 до 140 роста, - рассказывает основатель бренда Vikki love dress Эржена Михайлова.

В планах у основательницы бренда не останавливаться, масштабировать линейки товаров и увеличивать мощности швейного цеха.

- Наши планы всегда амбициозные! Немного про функционал нашего швейного цеха. Мы сотрудничаем с другими брендами по услугам пошива. Что очень облегчает предпринимательскую жизнь наших коллег. И, естественно, будем двигаться в сторону расширения и тотального масштабирования наших брендов, так и мощностей швейного цеха, - поделались Эржена Михайлова.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе бренд выступил на международной выставке «Детская и юношеская мода» в Москве. Компания Vikki love dress стала участницей мероприятия при поддержке центра «Мой Бизнес».

- «Центр «Мой бизнес» помог предпринимателям оплатить организационный взнос за участие в выставке, аренду выставочной площади и выставочного оборудования. Участникам выставки также были изготовлены полиграфические материалы для успешной презентации своих брендов, – отметила Ирина Медведкова, руководитель центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Сделано в Бурятии 2022 одеж

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