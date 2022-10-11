В Чите нарушали «сухой закон», введённый из-за чемпионата по боксу

Полицейские изъяли более 50 литров алкоголя



В Чите полицейские изъяли 55 литров алкоголя во время рейдов дни полуфинальных и финальных соревнований мужского чемпионата России по боксу. Чемпионат завершился 7 и 8 октября. В дни его проведения была запрещена торговля алкоголем.



- Сотрудники подразделения по исполнению административного законодательства УМВД России по Чите провели более 150 проверок торговых точек на предмет соблюдения запрета продажи алкоголя. В ходе рейдов были выявлены восемь нарушений запрета на продажу алкогольных напитков. Запрет был проигнорирован в Центральном, Черновском, Ингодинском и Железнодорожном районах Читы. Из незаконного оборота было изъято 55 литров алкоголя, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



По всем фактам возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

