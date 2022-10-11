11 октября

10 октября

Популярное

Житель Бурятии отсудил почти 900 тысяч за вибромассажную накидку

Житель Бурятии отсудил почти 900 тысяч за вибромассажную накидку
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Покупка оказалась бесполезной

Житель Бурятии купил у московской компании вибромассажную накидку за 149 тысяч рублей. При заключении договора продавец не довёл до покупателя полную и достоверную информацию о товаре. Позже выяснилось, что накидка не подходит мужчине по медицинским показателям.

Покупатель пытался оформить возврат товара и вернуть свои деньги, однако продавец проигнорировал его. Тогда мужчина обратился за помощью в управление Роспотребнадзора.

Надзорный орган подтвердил факт нарушения права потребителя на своевременное получение необходимой информации. В суд ушёл иск на московскую фирму.

Железнодорожный суд Улан-Удэ удовлетворил исковое заявление Роспотребнадзора в интересах потребителя. Фирме пришлось вернуть деньги по договору и заплатить крупный штраф. Всего потребителю удалось получить с компании почти 900 тысяч рублей.

- Суд, исследовав материалы дела, принял решение взыскать в пользу потребителя 883 355 рублей, в том числе по договору купли–продажи – 149 000, неустойку за нарушение срока возврата денежных средств – 436 570, штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке – 292 785, а также компенсацию морального вреда - 10 000, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии освоили разработку экологического утеплителя
В Бурятии освоили разработку экологического утеплителя
Бизнес, 08.10.2022
Также бурятское предприятие занимается приёмом и переработкой макулатуры
В Бурятии поставщик противопожарной службы попал в чёрный список
В Бурятии поставщик противопожарной службы попал в чёрный список
Бизнес, 07.10.2022
Компания так и не приступила к исполнению работ
Производители детской одежды из Бурятии приняли участие в международной выставке
Производители детской одежды из Бурятии приняли участие в международной выставке
Бизнес, 05.10.2022
В столице России провели очередную выставку «CJF – Детская мода»
МегаФон и Yota объединяют розничные сети
МегаФон и Yota объединяют розничные сети
Бизнес, 04.10.2022
Проект по объединению торговых сетей двух операторов завершится до конца 2023 года
«Мой Бизнес» предлагает удвоить рекламный бюджет в соцсети
«Мой Бизнес» предлагает удвоить рекламный бюджет в соцсети
Бизнес, 04.10.2022
Участники могут получить специальный акционный купон
Житель Бурятии отсудил у мебельщика полмиллиона рублей
Житель Бурятии отсудил у мебельщика полмиллиона рублей
Бизнес, 04.10.2022
Клиент через суд вернул деньги за мебель и её установку
В Бурятии «Титан» помогает участникам спецоперации
В Бурятии «Титан» помогает участникам спецоперации
Бизнес, 28.09.2022
Руководство «Титана» подало личный пример
Прокурор Бурятии провёл встречу с предпринимателями
Прокурор Бурятии провёл встречу с предпринимателями
Бизнес, 21.09.2022
Бизнесмены задали волнующие их вопросы 
В Бурятии «амнистировали» страусов
В Бурятии «амнистировали» страусов
Бизнес, 20.09.2022
Этноферме выдали специальную лицензию
В Улан-Удэ директору управляющей организации назначили штраф
В Улан-Удэ директору управляющей организации назначили штраф
Бизнес, 20.09.2022
Совместная проверка прокуратуры и управления муниципальной жилищной инспекции выявила нарушения правил и норм технической эксплуатации
В Улан-Удэ подрядчика обязали переложить некачественный асфальт
В Улан-Удэ подрядчика обязали переложить некачественный асфальт
Бизнес, 20.09.2022
Новый асфальт не прошёл контроль качества

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^