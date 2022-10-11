Покупка оказалась бесполезной
Житель Бурятии купил у московской компании вибромассажную накидку за 149 тысяч рублей. При заключении договора продавец не довёл до покупателя полную и достоверную информацию о товаре. Позже выяснилось, что накидка не подходит мужчине по медицинским показателям.
Покупатель пытался оформить возврат товара и вернуть свои деньги, однако продавец проигнорировал его. Тогда мужчина обратился за помощью в управление Роспотребнадзора.
Надзорный орган подтвердил факт нарушения права потребителя на своевременное получение необходимой информации. В суд ушёл иск на московскую фирму.
Железнодорожный суд Улан-Удэ удовлетворил исковое заявление Роспотребнадзора в интересах потребителя. Фирме пришлось вернуть деньги по договору и заплатить крупный штраф. Всего потребителю удалось получить с компании почти 900 тысяч рублей.
- Суд, исследовав материалы дела, принял решение взыскать в пользу потребителя 883 355 рублей, в том числе по договору купли–продажи – 149 000, неустойку за нарушение срока возврата денежных средств – 436 570, штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке – 292 785, а также компенсацию морального вреда - 10 000, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Житель Бурятии отсудил почти 900 тысяч за вибромассажную накидку
Бизнес, Фото:
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