Житель Бурятии отсудил почти 900 тысяч за вибромассажную накидку

Покупка оказалась бесполезной



Житель Бурятии купил у московской компании вибромассажную накидку за 149 тысяч рублей. При заключении договора продавец не довёл до покупателя полную и достоверную информацию о товаре. Позже выяснилось, что накидка не подходит мужчине по медицинским показателям.



Покупатель пытался оформить возврат товара и вернуть свои деньги, однако продавец проигнорировал его. Тогда мужчина обратился за помощью в управление Роспотребнадзора.



Надзорный орган подтвердил факт нарушения права потребителя на своевременное получение необходимой информации. В суд ушёл иск на московскую фирму.



Железнодорожный суд Улан-Удэ удовлетворил исковое заявление Роспотребнадзора в интересах потребителя. Фирме пришлось вернуть деньги по договору и заплатить крупный штраф. Всего потребителю удалось получить с компании почти 900 тысяч рублей.



- Суд, исследовав материалы дела, принял решение взыскать в пользу потребителя 883 355 рублей, в том числе по договору купли–продажи – 149 000, неустойку за нарушение срока возврата денежных средств – 436 570, штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке – 292 785, а также компенсацию морального вреда - 10 000, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

