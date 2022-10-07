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В Бурятии поставщик противопожарной службы попал в чёрный список

В Бурятии поставщик противопожарной службы попал в чёрный список
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Компания так и не приступила к исполнению работ

Бурятское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Империя». Соответствующее обращение подала республиканская противопожарная служба.

- Компания заключила с заказчиком контракт на ремонт средств связи, однако направленную в августе заявку проигнорировала. Работы по заявке нужно было закончить в сентябре, но поставщик к исполнению работ так и не приступил, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.

На разбирательства в антимонопольный орган компания никаких пояснений не представила.

После попадания в чёрный список компания потеряла возможность выигрывать контракты на два года.

УФАС

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