В Бурятии поставщик противопожарной службы попал в чёрный список

Компания так и не приступила к исполнению работ



Бурятское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Империя». Соответствующее обращение подала республиканская противопожарная служба.



- Компания заключила с заказчиком контракт на ремонт средств связи, однако направленную в августе заявку проигнорировала. Работы по заявке нужно было закончить в сентябре, но поставщик к исполнению работ так и не приступил, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.



На разбирательства в антимонопольный орган компания никаких пояснений не представила.



После попадания в чёрный список компания потеряла возможность выигрывать контракты на два года.



